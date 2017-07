MADRID. LAS PRIMARIAS DEL PSOE MADRID PODRÍAN TENER HASTA CUATRO CANDIDATOS A LA SECRETARÍA GENERAL

Etiquetas

Las primarias del PSOE de la Comunidad de Madrid podrían llegar a enfrentar a cuatro candidatos, según señalaron a Servimedia fuentes de las distintas sensibilidades que integran el partido. No obstante, la secretaria general de la formación, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, todavía no ha convocado el congreso regional.Uno de los posibles candidatos, José Manuel Franco, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en la región madrileña durante las pasadas primarias a la Secretaría General del PSOE, ya ha reclamado a Sara Hernández que convoque el próximo congreso regional y ha dejado entrever que será uno de los candidatos a dirigir el partido.Fuentes cercanas a Franco comentaron a Servimedia que su intención es presentarse a las primarias pero que no lo decidirá hasta que se sepan fechas y normas.Lo que parece claro es que “ya no daría tiempo, porque hay que cumplir plazos y normas, a que se celebrasen ni el congreso ni la primarias en julio”, coincidieron fuentes de varios sectores.DIVISION EN EL ‘SANCHISMO’Si Franco da ese paso, algunos miembros de las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez podrían presentar otro candidato, debido a que “sus prisas” al anunciar hace días en Alcorcón sus intenciones “han sentado mal a muchos compañeros que apoyamos una forma de hacer política que representa Sánchez y que tienen poco que ver con las del que se cree representante del secretario general del PSOE”, dijeron a Servimedia fuentes de este colectivo.Lo que ya está decidido es que Sara Hernández también será candidata a continuar al frente de la Secretaría General de los socialistas madrileños, como ella misma ha reiterado en numerosas ocasiones.Por último, no está descartado que los seguidores de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la Comunidad de Madrid presenten candidato propio, aunque este sector todavía no decidido nada al respecto. En lo que coinciden todos los sectores es en que hasta que Sara Hernández no dé el paso de convocar a su Ejecutiva Regional para convocar el congreso y las primarias, todo es “provisional y dado a conjeturas”.