MADRID. AHORA MADRID Y PSOE RECHAZAN CREAR DE URGENCIA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PREMIOS DE BOLLYWOOD

Etiquetas

- El PP anuncia que pedirá un pleno monográfico. Los grupos municipales de Ahora Madrid y el PSOE impusieron su mayoría en el Ayuntamiento de Madrid para rechazar que se debata una moción de urgencia del PP exigiendo una comisión de investigación sobre los sobrecostes de la entrega de los premios del cine indio en junio de 2016, con facturas por masajes o comidas de lujo y emitidas por empresas fantasma.El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, argumentó la necesidad de debatir de urgencia este tema exhibiendo facturas que carecían de teléfono de contacto o correo electrónico, que correspondían a empresas de un sector distinto a los que cabría esperar de la organización de una ceremonia de entrega de premios, o a empresas alojadas en la misma calle pero con código postal distinto.Una vez terminó a toda velocidad, por la brevedad del turno para defender el motivo de urgencia, esta enumeración de facturas sospechosas, Almeida retó al resto de grupos de la oposición a votar en contra de la misma. Sin embargo, así lo hicieron Ahora Madrid y el PSOE, por lo que se rechazó debatir la moción en este pleno ordinario de mayo y tendrá que ir a uno próximo. A la salida del pleno, la portavoz socialista, Purificación Causapié, sin entrar en la valoración del fondo de la iniciativa, justificó su voto en contra señalando que, según lo acordado por los grupos, la moción de urgencia debería haberse discutido en la sesión de mañana del pleno. “De haberlo hecho, el Grupo Municipal Socialista habría tenido tiempo de haberse sentado. No vamos a permitir que nos avasallen”, advirtió.Sin embargo, Martínez-Almeida afeó al PSOE este rechazo a su moción. “No esperábamos que los socialistas se nieguen a investigar estos gastos suntuarios”, confesó, avanzando que el PP solicitará un pleno extraordinario sobre este tema. “Quieran o no, los madrileños se van a enterar de todo”.La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, admitió que la moción debería haberse debatido mañana, no hoy, pero dio mayor importancia al hecho de que se creara esta comisión y recordó que Cs siempre ha votado a favor de todas las propuestas, viniera de quien viniera la idea. Como Almeida, reconoció su “sorpresa” por el rechazo del PSOE, calificó de “excusas” las esgrimidas por Causapié y concluyó: “Las verdades tienen que salir y la única forma son las comisiones de investigación”.