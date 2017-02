MÉS y PSIB afirman el Pacte no peligra, pero insisten en que Podemos ponga encima de la mesa otros candidatos

Etiquetas

Los portavoces de los grupos parlamentarios PSIB y MÉS per Mallorca han coincidido en señalar este viernes que la continuidad del Pacte de gobernabilidad "no está en peligro", a pesar de las diferencias que mantienen con Podemos -que apoya externamente al Govern- en torno al relevo de la presidencia del Parlament, tras la destitución de Xelo Huertas.

No obstante, ambos portavoces, Bel Oliver y David Abril, han pedido a Podemos que ponga encima de la mesa más nombres para poder elegir al candidato idóneo para presidir la Cámara balear, a fin de que la personas designada aporte las garantías suficientes para que no se vuelva a repetir una situación como la vivida en los últimos meses con la expresidenta del Parlament, Xelo Huertas.

Para tener estas garantías, Oliver ha insistido en que sería más conveniente que el cargo de la presidencia del Parlament "estuviera ostentado por los líderes de Podemos", y ha mencionado a Laura Camargo o Alberto Jarabo, si bien, ha remarcado, que ni PSIB ni MÉS "están ventando a nadie".

MÉS DICE QUE JARABO DEBE PEDIR DISCULPAS

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS ha aclarado que ellos "no se han opuesto" a que Picornell sea el presidente del Parlament, sino que lo que quieren es que haya un "mínimo de consenso" sobre la persona que debe presidir la institución.

"No es un tema de perfil, sino que lo que queremos es que no se vuelva a repetir una Xelo Huertas. Tiene que haber garantías de que se puede abrir una nueva etapa de estabilidad y fuera de 'shows' como los que estamos viviendo estos días", ha afirmado Abril, quien ha insistido en que "no se puede forzar la maquinaria para que sea una persona sí o sí".

Por último, el portavoz de MÉS ha emplazado al líder de Podemos, Alberto Jarabo, a que pida disculpas por acusarles de "prácticamente de clasismo" al no querer aceptar a Picornell como presidente.