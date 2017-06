PSOE. MICAELA NAVARRO JUSTIFICA UNA EJECUTIVA SANCHISTA PORQUE EL SECRETARIO GENERAL "TIENE QUE HACER SU EQUIPO"

Etiquetas

La presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, justificó este domingo que la nueva Comisión Ejecutiva Federal del partido esté integrada en exclusiva por dirigentes acérrimos a Pedro Sánchez, con la única excepción del exlehendakari Patxi López, ya que considera que el secretario general "tiene que hacer su equipo".Así se manifestó Navarro a su llegada al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde los delegados asistentes al 39 Congreso Federal del PSOE eligen a esta hora con su voto a los integrantes de los máximos órganos de dirección de la formación."Cada secretario general tiene que hacer su equipo. Eso es así de claro, lo he pensado ahora y lo he pensado toda la vida", dijo. "Me voy a sentir reflejada seguro en el trabajo que realice este equipo"."No tengo ninguna duda de que va a ser un trabajo que va hacer que el Partido Socialista vuelva a tener una responsabilidad de gobierno en España porque creo que hace falta que en España vuelva a haber un PSOE que vuelva a apostar por los derechos, por las libertades y porque salgamos de la crisis, y no sólo haya empleo sino que la gente pueda vivir y mantener a su familia dignamente", añadió.Navarro, afín a la andaluza Susana Díaz, restó importancia al hecho de que la delegación de su comunidad se ausentará anoche en la votación del nuevo proyecto político del PSOE que encabeza Pedro Sánchez y alegó que hubo "presencias y ausencias de todo tipo".Además, evito polemizar sobre la ausencia de personas de confianza de Susana Díaz en la nueva Ejecutiva dado que cree que este momento no es para "estar contando de donde hay y de donde tiene que haber".