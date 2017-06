MOCIÓN. LA ABSTENCIÓN DEL PSOE EN MADRID ANTICIPA EL MISMO VOTO CONTRA RAJOY

Etiquetas

El PSOE de Madrid tiene previsto votar mañana ‘abstención’ en la moción de censura que Podemos defiende contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes. Esta posición anticipa que los socialistas adoptarán la misma la semana que viene en la moción de Podemos contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.Desde que llegó a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez no ha querido desvelar qué votarán los diputados socialistas en la moción contra Rajoy en la que se presentará Pablo Iglesias como candidato, aunque se ha manifestado varias veces contrario a la misma. En una reunión en Ferraz de Sánchez con cargos del PSOE de Madrid el pasado 24 de mayo se acordó que mantendrían la misma estrategia a nivel autonómico que la ya expresada a nivel nacional y, por lo tanto, el PSOE no va a apoyar esa moción de censura.Esto deja entrever que en la reunión del Grupo Parlamentario del PSOE el próximo lunes, se comunicará a los diputados socialistas que votarán abstención. Fuentes del equipo de Sánchez consultadas por Servimedia indicaron que todavía está “en el aire” pero que todo apunta a que será esa la posición que adopten. Precisamente, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, reconoció que, personalmente, él optaría por abstención, y dijo este martes que “hay tantos motivos para censurar” al Gobierno de Rajoy que no pueden hacerse “la foto juntos”. “Hay motivos mas que suficiente para censurar, pero la alternativa no nos parece creíble”.