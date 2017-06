MOCIÓN. SÁNCHEZ DECIDE LA ABSTENCIÓN EN LA MOCIÓN DE CENSURA PORQUE "NO TENEMOS MUCHO MÁS MARGEN"

Etiquetas

- El Grupo Parlamentario Socialista ratificará hoy la decisión. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido que el voto del partido ante la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea abstención, decisión que este lunes ratificará el Grupo Parlamentario Socialista. "No tenemos mucho más margen", argumenta el portavoz socialista, José Luis Ábalos.En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Ábalos aseguró que la decisión la ha tomado el secretario general porque así lo acordó con el presidente de la Gestora, Javier Fernández, tras ganar las primarias con las que recuperó el liderazgo en el partido. La decisión será sometida este mismo lunes, a partir de las cinco de la tarde, a ratificación del Grupo Parlamentario Socialista reunido en el Congreso de los Diputados. En esa reunión no estará Sánchez y será Ábalos el que traslade su decisión a los diputados. El secretario general tampoco acudirá este martes al debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Preguntado por si hay opción de que los parlamentarios socialistas cuestionen esa abstención, Ábalos fue contundente: "Tampoco tenemos mucho más margen" que la abstención, porque las circunstancias "son las que son". Ábalos explicó que los socialistas están "en contra" de cómo se ha gestado y cómo se ha desarrollado la presentación de esa moción de censura, y puso como ejemplo que el candidato alternativo, Pablo Iglesias, "no ha tenido mayor voluntad" de que los demás conozcan su programa de gobierno. Además, denunció que la moción se presentó con el PSOE inmerso en un proceso de elección de su líder y hasta el próximo fin de semana el partido no tiene dirección política más allá de su nuevo secretario general recientemente elegido en primarias. Ábalos considera que Podemos ha "aprovechado" ese momento para presentar una moción de censura no ya "al margen" del PSOE, sino con "sospechas claras" de que la iniciativa "va dirigida contra nosotros mismos". Con todo, Ábalos cree que Podemos "no es creíble" cuando dice que su único objetivo es desalojar al PP, ya que no puede trasladar la idea de que existe una alternativa y la "degradación institucional" se veía ya hace un año, cuando Iglesias entendió "que no era urgente" impedir que Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno. En aquel momento, agregó, "primaron los intereses de partido" y cree que ahora la situación se repite.