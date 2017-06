MORENA presenta recursos de impugnación en los 45 distritos electorales del estado de México

Etiquetas

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha presentado este martes los recursos de impugnación en los 45 distritos electorales del estado de México tras la derrota de su candidata, Delfina Gómez, argumentando que hubo irregularidades.

El líder de la formación, Andrés Manuel López Obrador, ha detallado en un vídeo publicado en su cuenta en la red social Twitter que las demandas se han presentado "con todas las pruebas", recalcando que se actúa "de conformidad con la ley".

"En esencia, queremos que se limpie la elección, que se reconozca el triunfo de la maestra Delfina Gómez, que ganó la elección", ha dicho, apuntando a graves irregularidades en los distritos de Atlacomulco, Tejupilco, Ixtlahuaca, Jilotepec y Valle de Bravo.

Así, ha indicado que en los mismos hubo una participación del 66 por ciento, que ha descrito como "atípica". "Ahí está la supuesta ventaja del PRI, 180.000 votos. Claro que ahí compraron votos de manera masiva, rellenaron las urnas", ha denunciado.

López Obrador ha acusado directamente al presidente del país, Enrique Peña Nieto, de "conducir todo el operativo desde Los Pinos", añadiendo que "no puede ser que Peña Nieto imponga a su primo", en referencia al ganador de las elecciones, Alfredo del Mazo.

"No vamos a dejar este asunto, queremos que haya democracia en México. México es una república, y queremos que sea una república democrática. No es una monarquía, los cargos no se heredan", ha manifestado.

Asimismo, ha adelantado que, en caso de que el tribunal electoral del estado de México "esté al servicio de la mafia del poder" y rechace las impugnaciones, el partido acudirá al Tribunal Federal Electoral.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio la victoria a Del Mazo con un 33 por ciento de los votos frente al 31 por ciento de Gómez, lo que, de confirmarse, mantendría al PRI en el Gobierno del estado de México, que ha controlado en los últimos 90 años.

El PRI nunca había estado tan cerca de perder su principal feudo electoral, que es clave para los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo año porque sus 16 millones de habitantes constituyen la circunscripción electoral más importante del país iberoamericano.

Si finalmente se confirma la victoria de Del Mazo en el Estado de México, sería un balón de oxígeno para el PRI, a quien las encuestas sobre intención de voto sitúan fuera del Gobierno e 2018 por la escasa popularidad de Peña Nieto. López Obrador, que en 2006 se quedó a menos de un punto de Los Pinos, es ahora el favorito.