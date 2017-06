RUBÉN MORENO: “MI MISIÓN EN VALENCIA SÓLO ES DE TRÁNSITO Y PARA INTEGRAR”

Etiquetas

El diputado nacional del PP Rubén Moreno, que presidirá la Gestora del Partido Popular de Valencia, aseguró hoy a Servimedia que su misión es “de tránsito” y su propósito “integrar” al partido en esta provincia para que vuelva a reinar la “tranquilidad y el sentido común”.La creación de esta Gestora se pactó ayer entre la dirección nacional y la regional y será oficial una vez la apruebe el Comité Ejecutivo de la Comunidad Valencia, que se celebrará previsiblemente la próxima semana. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, y la presidenta regional, Isabel Bonig, convinieron que esta era “la mejor solución”.Maíllo también se encargó de comunicar esta decisión al actual presidente provincial, Vicente Betoret, A partir de ahora, Moreno encabezará el PP de Valencia, cuyo congreso se suspendió ante el clima de tensión por la imposibilidad de llegar a acuerdos entre dos de sus candidatos, el propio Betoret y la portavoz den la Diputación, Mari Carmen Contelles. Moreno, diputado nacional por Valencia, es doctor en Medicina y parlamentario desde la X legislatura. Además, fue secretario general de Sanidad y Consumo, lo que le convierte en un perfil de confianza del Gobierno, además de ser muy apreciado en Génova y en el propio Congreso de los Diputados.“LA DIVISIÓN ES UN LUJO QUE NO NOS PODEMOS PERMITIR”En declaraciones a Servimedia, Moreno explicó que su objetivo será “facilitar que los equipos que finalmente se hagan cargo de la formación en el futuro lo hagan en las mejores condiciones posibles”, ya que hay “mucha buena gente” en este territorio y “una división en las personas o equipos es un lujo que no se puede permitir ningún partido”.“Espero que al final haya un candidato que vaya integrando a todo el mundo”, expuso el también portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, para quien en este momento se requiere “tranquilidad” en una provincia “del peso” de Valencia. “Mi misión es de tránsito y bajo ningún concepto he venido a sustituir a nadie”, subrayó, para a renglón seguido afirmar que ve su futuro ligado al Congreso.Incidió en que la figura de esta Gestora ha de tener un carácter “neutral” que ayuda a esta integración. Por definición, está dirección interina tendría una duración de seis meses, aunque para Moreno no descartó que se pueda encontrar una solución antes y se pueda celebrar el congreso provincial. En última instancia, “dependerá de la ayuda que todo el mundo ofrezca” y que él pedirá.Fue el pasado 7 de junio cuando el PP de la Comunidad Valenciana propuso crear una Gestora en Valencia, teniendo en cuenta lo “encallada” que estaba la situación. El propio Maíllo comunicó el 5 de junio la suspensión del congreso provincial por “razones internas”. Fuentes de la dirección regional del PP transmitieron a Servimedia su satisfacción por haber “desbloqueado” la situación e hicieron hincapié en que Moreno es un “muy buen perfil” que cuenta con su “confianza” y tiene además buenas relaciones con Génova y el Gobierno. SE NECESITA “CALMA” PARA CELEBRAR EL CONGRESOSobre la posibilidad de que la Gestora se alargue en el tiempo, desde el PP de la Comunidad Valenciana explicaron que la prioridad ahora es “tranquilizar los ánimos, poder trabajar y si todo se calma se celebrará el Congreso provincial”.Lo importante en Valencia, en palabras de Maíllo, es garantizar que en este territorio haya un “clima mínimo de acuerdo” y tener en cuenta que la “unidad” es un “valor esencial”. Ante esta problemática, la solución por ahora es crear una Gestora para empezar a regenerar el partido en este enclave esencial para los populares. La tercera candidata a presidir el PP Valencia, María José Penadés, manifestó hoy a través de un comunicado su confianza en la Gestora que presidirá Moreno y su deseo de que se pueda votar “pronto”. “Ahora ya hay que hablar de trabajo y de consenso, y ahí me encuentran a mí”, sostuvo.“Voy a seguir trabajando visitando cada pueblo, y voy seguir buscando el consenso que permita ayudar a esta Gestora a organizar el congreso y las primarias”, declaró, antes de abundar en que “el pueblo valenciano nos está esperando, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, y no podemos defraudarles más”.