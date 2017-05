Macron dice que tiene en mente a "un hombre y una mujer" para ser su primer ministro

Etiquetas

Abre la puerta a que Valls y otros dirigentes socialistas y de Los Republicanos se unan a él si dejan sus partidos

El candidato centrista a la Presidencia en Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado este martes desvelar a quién nombraría su primer ministro en caso de ganar las elecciones este domingo, aunque sí ha indicado que tiene a dos personas en mente, "un hombre y una mujer".

Macron ha respondido así a su rival en la segunda vuelta, la ultraderechista Marine Le Pen, que el lunes le había instado a que anunciara, como ya ha hecho ella, a quién pondría al frente de Matignon. Le Pen ha anunciado que ella designaría a Nicolas Dupont-Aignan, candidato de Francia en pie a las presidenciales.

"Nunca un candidato a la Presidencia de la República, en situación de ganar, responde a este tipo de desafíos", ha sostenido Macron en una entrevista en BFMTV. El líder de ¡En Marcha! ha explicado que los franceses no votan por una fórmula concreta, como sí ocurre en otros países como Estados Unidos, sino que "eligen un proyecto y un candidato".

No obstante, ha confesado que tiene "dos perfiles en mente", "un hombre y una mujer". Asimismo, ha asegurado que nombrará a su primer ministro "según los criterios de competencia, adhesión al proyecto que planteo, coherencia y capacidad de dirigir esta mayoría", en alusión a la mayoría parlamentaria que espera conseguir en las legislativas de junio.

En este sentido, ha indicado que ¡En Marcha! pasaría a convertirse en un partido de gobierno y cambiaría de nombre y ha adelantado que a esta "mayoría presidencial" se incorporarían miembros actuales del Partido Socialista y Los Republicanos que previamente abandonen formalmente dichas formaciones.

Estas personalidades, ha puntualizado Macron, deberán presentarse a las legislativas bajo la candidatura de ¡En Marcha!. Preguntado sobre si dentro de su "mayoría presidencial" podría estar el exprimer ministro Manuel Valls, que le apoyó de cara a la primera vuelta, el exministro de Economía ha dicho que habrá que preguntarle a él si está "dispuesto a participar en esta mayoría y a abandonar el Partido Socialista".

La respuesta de Valls no ha tardado en llegar. "Uno no borra una vida política, un compromiso en unas horas, en unos días", ha afirmado el exprimer ministro. No obstante, en declaraciones en Europe 1 ha dicho que forma parte de quienes "consideran que los social-demócratas deben formar parte" de la futura mayoría.