Macron apela a "no ceder al miedo" y promete proteger a los franceses de forma "implacable"

El candidato de En Marche! a las presidenciales en Francia, Emmanuel Macron, ha apelado a los franceses a "no ceder al miedo" tras el atentado registrado este jueves en los Campos Elíseos en vísperas de la primera vuelta el domingo.

En una declaración este mediodía, ha rendido homenaje al agente muerto en el ataque y los heridos y ha justificado su decisión de no suspender del todo sus actos en el último día de campaña "porque la democracia es más fuerte".

En este sentido, ha apelado a los franceses que cuando voten el domingo hagan "una elección de futuro". "No cedáis al miedo, no cedáis a la división, no cedáis a la intimidación", les ha conminado, subrayando que la generación actual "debe hacer frente al desafío" mediante la construcción de "una unidad nueva en torno a un proyecto progresista, refundando una Europa que protege, indispensable frente a la amenaza terrorista y al cambio del mundo".

Asimismo, ha sostenido que "el principal papel del presidente de la República es proteger a los franceses". "Yo estoy dispuesto a ello", ha asegurado que será "implacable" a la hora de proteger al país.

Macron parte como favorito de cara a la primera vuelta de este domingo, según los sondeos, aunque seguido de cerca por la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, si bien el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon están a poca distancia.