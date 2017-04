Macron reprocha a Mélenchon su negativa a pedir el voto para evitar que Le Pen llegue al Elíseo

Etiquetas

El candidato a la Presidencia de Francia Emmanuel Macron, ex ministro de Economía y líder de la plataforma 'En Marcha', ha reprochado este viernes al dirigente de la izquierdista 'Francia Insumisa', Jean-Luc Mélenchon, quien fue su rival durante las primarias del pasado 23 de abril, que se haya negado a pedir el voto para ninguno de los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta.

Si bien ha matizado que sí acudirá a votar en la cita del 7 de mayo, Mélenchon ha explicado que no informará de su voto para que sus más de siete millones de electores sigan "reagrupados" y tomen su propia decisión individual.

Desde Châtellerault, a unos 300 kilómetros al suroeste de París, Macron ha acusado al izquierdista de haber cometido "dos errores importantes". "El primero, que no tenga ningún espíritu de distinción", ha señalado, en referencia a la negativa a pedir el voto a los dos candidatos, sin matices.

"Tenemos muchos desacuerdos (con Mélenchon) que ya he asumido. Pero compartimos una cosa: el compromiso de poder debatirlos en un ambiente republicano", ha subrayado. "Esa es una diferencia (que tenemos) con el Frente Nacional --que lidera la otra candidata al Elíseo, Marine Le Pen-- y que ha olvidado. ¡Es una falta grave!", ha exclamado.

Su segundo error, ha continuado, es el de haber "traicionado a los suyos", según declaraciones recogidas por el diario 'Le Parisien'.

Mélenchon ha acusado a Macron de exigirle un voto "de adhesión" para la ronda de votación definitiva y no sólo un voto "contra el Frente Nacional". No obstante, sí ha querido dejar claro que no respaldará en ningún caso a Le Pen: "No votaré al Frente Nacional, todo el mundo lo sabe".

"NI MACRON NI LE PEN"

Entretanto, en la capital, un centenar de personas han celebrado una importante manifestación que ha provocado el bloqueo de la circulación en determinadas zonas del distrito parisino X. Al grito de '¡Anticapitalistas!' o 'Todo el mundo odia al Frente Nacional', han ido tirando papeleras y bultos para ralentizar la progresión de las fuerzas de seguridad, detrás de ellos.

Otro de los gritos que se ha escuchado en la protesta, celebrada el viernes, ha sido 'Ni Le Pen ni Macron', en protesta contra los dos candidatos que finalmente se disputarán el Elíseo el próximo 7 de mayo.