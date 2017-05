Madina cree que la candidatura de Pedro Sánchez debería "repensar la estrategia" del "insulto"

Etiquetas

El diputado socialista Eduardo Madina ha dicho este martes que el equipo del candidato a liderar el PSOE Pedro Sánchez --y expresamente el alcalde Pepe Vélez y el diputado José Luis Ábalos-- debería "repensar la estrategia" que ha emprendido y que ha definido como "candidatura del insulto".

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, Madina ha acusado al alcalde de Calasparra (Murcia), Pepe Vélez, de hacer del insulto "una vía de campaña", después de que éste acusara en un mitin --con Pedro Sánchez presente-- a la Comisión Gestora del PSOE de llevar a cabo "prácticas mafiosas" y tildase a la candidata Susana Díaz como "La Faraona".

"Esto tiene que parar ya: basta ya de insultar al PSOE o a quien no comparte tus puntos de vista. Basta ya de insultar a quien cree que hace falta abrir en el PSOE un tiempo nuevo, a quien no crea que el partido merece seguir con 85 diputados en los peores resultados de su historia", ha espetado Madina.

Para el socialista, este capítulo tiene "diferencias fundamentales" con el que protagonizó el secretario general del grupo parlamentario socialista, Miguel Ángel Heredia, que arremetió contra algunos de sus compañeros en el partido, como Margarita Robles en un encuentro con militantes el pasado otoño.

"Primero: Heredia pidió perdón y Susana (Díaz) dijo que no lo compartía. Segundo: no era un acto publico con el candidato delante. Tercero: (Pedro) Sánchez no le ha quitado razón y quien calla dicen que otorga", ha advertido.

Madina ha recordado que esta campaña por la Secretaría General del PSOE "tiene un precedente": el Congreso de 2014, donde concurrieron Pedro Sánchez, José Antonio Pérez Tapias y el propio Madina. "Ahí nadie hablo mal del resto, nadie llamó mafia a nadie", ha lamentado.

"En 2014 tuvimos una manera de hacer ese Congreso, los tres, más elegante. Creo que el señor Vélez tiene que repensar sus palabras, y quienes están en su candidatura tienen que pedir a su gente que basta ya de insultar al PSOE", ha espetado.

EN EL CONGRESO SE ELIGE ENTRE GANAR O PERDER

Preguntado sobre el riesgo de ruptura del PSOE, Madina ha dicho que en estas primarias se enfrentan dos ejes, en que se elegirá entre ganar y perder, pero en el que no se romperá nada. "Tenemos un Congreso con tres candidaturas y tenemos que elegir", ha añadido.

Así, ha distinguido entre "quienes quieren enfrentar a bases con dirigentes y a pueblo con casta", los mismos que "dicen que hay socialistas de izquierdas y derechas". A su juicio, los verdaderos modelos de este proceso son los que representan ganar o perder y pasado o futuro".

"Un pasado de derrotas estrepitosas, de las peores derrotas de este partido: el tiempo de Pedro Sánchez. Y un tiempo de futuro nuevo donde el PSOE salga sólido, con un proyecto consistente donde no digamos que Cataluña es una nación un día y al otro que no y al otro que si", ha argumentado.