Madrid lanzará un programa para atraer empresas que quieran salir de Londres por el Brexit

Etiquetas

Un programa de actividades promocionará Madrid como emplazamiento para empresas y entidades que deseen trasladarse del Reino Unido a la capital por ser "referencia social, cultural y económica" de los principios de la Unión Europea.

La propuesta de Cs ha salido adelante gracias a los votos favorables de la formación naranja, PSOE y Ahora Madrid. El PP no ha votado al haber abandonado el Pleno del Ayuntamiento.

Junto a este programa de actividades, también se ha aprobado "llegado el momento, ofrecer la creación de una Oficina de Transición en Londres para atender directamente a los empleados y facilitar la búsqueda de vivienda, colegio y facilitar la mudanza".

Sin embargo, otros tres puntos que contenía la propuesta no han salido adelante. No ha obtenido el 'sí' de PSOE y Ahora Madrid la posibilidad de crear una comisión con Comunidad y Gobierno central para atraer empresas, reservar un edificio municipal para implantar la Autoridad Bancaria en Madrid, y que ese comisionado establezca las "inmunidades necesarias para cambios de sede".

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha pedido votación por puntos de la iniciativa ya que no se ha producido el "parámetro inicial" necesario para ello. "El gobierno español no puja porque ese organismo venga al Estado Español", ha señalado.

"Al Ayuntamiento, por decir me lo pido, no le cae el organismo institucional", ha señalado Sánchez Mato, quien ha indicado que el Ayuntamiento "por descontado que sí", daría "todo el apoyo".

La proponente de la iniciativa y portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha indicado que "Madrid está en una situación perfecta para concurrir a la candidatura de la Autoridad Bancaria Europea". "Es una candidatura seria y hay que apoyarla", ha añadido.

Villacís ha señalado que "si Madrid no levanta la no y pide impulso, no le va a venir solo". "He visto cómo se van oportunidades: dicen que no a Madreat, al Mercado de Legazpi... no he visto nada en lo que hayan dicho hemos creado esto para hacer empleo", ha criticado.

La socialista Erika Rodríguez ha indicado que el PSOE está "de acuerdo" con "esa idea de promover la inversión en Madrid, que vengan instituciones europeas". Rodríguez ha indicado que el Gobierno central tiene que solicitar "que la sede venga a Madrid". "Queremos potenciar a Madrid para ese puesto, pero mientras que el Gobierno no actúa, es muy complicado", ha remarcado.

En su segunda intervención, Sánchez Mato ha indicado que el Ayuntamiento "levanta la mano como lo hace siempre" y que "la alcaldesa estaría encantada de hacer declaración pública para atraer empresas".

"Ustedes tienen más mano que nosotros", le ha dicho a Villacís, a quien le ha pedido "desgastarse en convencer a quienes no están convencidos, es decir a su socio de Gobierno".