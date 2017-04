Maillo dice que Aguirre "sabe lo que debe hacer" y no ve nada bueno en el 'caso González'

Etiquetas

Relacionados El nuevo fiscal anticorrupción intentó impedir el registro en casa de González

"Esperanza Aguirresabe lo que tiene que hacer en cada momento, no soy yo el que tiene que dar consejos". Rotundo y claro. Así se ha mostrado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ante la declaración de esta por el caso Gürtel."Yo hablo con Esperanza Aguirre algunas veces y si quiero hablar con ella la llamo. En el caso de Ignacio González no creo que pueda aportar nada nuevo".

No solo eso, Maíllo ha echado tierra sobre la figura del otrora uno de los hombres fuertes del PP de Madrid al deslizar que ya había sido expulsado (solo ha sido suspendido de militancia), y que si no fue candidato electoral fue por algo.

Más suave ha sido con Esperanza. "Ella ya dimitió" de su puesto de presidenta del PP regional, con lo que "asumió esa responsabilidad", y que "la reflexión que quiera hacer a título personal o político la tendrá que hacer ella". Según ha dicho, entiende que esté "afligida y dolida" por la situación.

Aguirre ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia la primera época de la trama Gürtel y Maillo ha pedido esperar a conocer su declaración. Aunque se trata de un asunto diferente --González fue detenido por presunta corrupción en el Canal de Isabel II--, el dirigente 'popular' ha dado por hecho que "probablemente todo se confunda" y "ella tendrá oportunidad de contar ante el tribunal algunas cuestiones".

Maillo ha reconocido que casos como este "no son agradables" y que la detención de un expresidente "no es plato de gusto para nadie", pero ha optado por subrayar que "la Justicia funciona" y que el PP está siendo "implacable en la lucha contra la corrupción" y está "comprometido radical y absolutamente".

Un desliz al decir que González está expulsado

En este punto, ha puesto en valor que la actual presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, denunció las irregularidades en el Canal y que el PP hace tiempo que abrió un expediente informativo a González por el caso de su ático en Estepona (Málaga) y que este mismo miércoles se le suspendió de militancia.

De hecho, en un momento ha llegado a decir que está "expulsado", pero luego ha matizado que por el momento su afiliación está suspendida y hay un expediente que tendrá que tramitar el PP de Madrid, aunque la situación es que, a día de hoy, no forma parte del partido.

También ha destacado como el PP decidió ya en 2015 que González no fuese candidato en las elecciones autonómicas. Aunque ha dejado claro que este caso no se conocía entonces, "como es lógico, porque incluso se ha denunciado con posterioridad", sí ha admitido que había "una suma de circunstancias" que aconsejaron que no fuese candidato, y ha mencionado entre ellas el caso del ático.

"Se puso como candidata a otra persona, Cristina Cifuentes, que es la que después ha llevado la denuncia de esta cuestión del Canal ante los tribunales, esta es la forma de actuar, es la forma de actuar del PP", ha puntualizado, aunque ha matizado que no quería prejuzgar el resultado de las investigaciones.