Maillo expresa su "plena confianza" en Isabel Bonig y añade que los candidatos se decidirán "cuando toque"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha expresado este martes su "plena confianza" en la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, igual que en los demás presidentes regionales del partido, y ha precisado después que los candidatos a las elecciones autonómicas de 2019 "se decidirán cuando toque".

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y los vicesecretarios del PP Javier Arenas, Andrea Levy, Javier Maroto y Pablo Casado, entre otros.

Al ser preguntado expresamente si la dirección nacional del PP podría estar pensando en otros candidatos para encabezar la lista del partido en las autonómicas en la Comunitat Valenciana en 2019, Maillo ha respondido: "Qué va. Confiamos en todos los presidentes autonómicos". En este punto, ha dicho que "Isabel ha tenido que asumir la presidencia en un momento muy complicado", como le ha ocurrido a otros presidentes del partido.

LOS CANDIDATOS, "SEGURAMENTE" EN 2018

El responsable de Organización del PP ha señalado que tienen "plena confianza" en la actual presidenta del PP valenciano y ha agregado que está haciendo un "magnífico trabajo en circunstancias muy difíciles". También ha destacado la labor de otras presidentas del PP como la asturiana Mercedes Fernández o la navarra Ana Beltrán.

A menos de dos años para las elecciones autonómicas en muchas autonomías, el coordinador general del Partido Popular ha señalado que los candidatos a las elecciones de 2019 "se decidirán cuando toque". "Seguramente hasta el año que viene no corresponde", ha apostillado.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid y quién será en candidato del PP, Maillo ha dicho que no podía responder a lo que no conoce. "Hay mucha gente, bueno, no mucha, pero alguna muy importante", ha precisado después cuándo se le ha preguntado acerca de cuál sería su preferencia.

UNA GESTORA EN EL PP DE VALENCIA

Maillo también se ha referido a la gestora que se ha creado en la provincia de Valencia para dirigir el partido, tras la falta de acuerdo entre los candidatos a presidir la formación --Mari Carmen Contelles y Vicente Betoret-- para ponerse de acuerdo en el congreso provincial. Según ha dicho, crear una gestora "siempre" es una decisión "difícil y compleja" pero "a veces también funciona".

Eso sí, ha indicado que la anterior dirección del PP en la provincia de Valencia ha aceptado la gestora "con mucha lealtad" y ha agregado que lo importante es ir preparando las elecciones de 2019.

Maillo no ha sabido precisar el tiempo que estará trabajando la gestora y ha añadido que eso "lo decidirá" su presidente, el diputado nacional Rubén Moreno. Finalmente, ha asegurado que habrá congreso provincial para que los militantes puedan votar pero ha recalcado que tiene que producirse en un "clima de normalidad", que debe continuar una vez que acabe la votación.