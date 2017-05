Manuel Domínguez, reelegido presidente del PP de Tenerife con más del 98% de votos

Etiquetas

El presidente del Partido Popular de Tenerife, Manuel Domínguez, ha sido reelegido máximo responsable del PP en la isla con más del 98% de los votos de los compromisarios que han asistido hoy sábado al VIII Congreso Insular y que ha clausurado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En su intervención tras ser reelegido, Manuel Domínguez dio las gracias de forma "directa, sincera y pública" al presidente nacional por su apoyo "en momentos difíciles" y al presidente autonómico del PP, Asier Antona.

"Si estoy aquí, en gran parte es por ti. En otras circunstancias, quizás hubiera abandonado el barco y no hubiera asumido este proyecto", reconoció Domínguez, quien quiso dar las gracias "de corazón" a quien considera su "amigo" y el "mejor" para liderar el proyecto popular en Canarias.

Manuel Domínguez también aprovechó para anunciar la convocatoria del nuevo Comité Ejecutivo Insular el próximo lunes a las 16.30 horas, y que estará encabezado por Pedro Suárez, que ocupará el puesto de secretario, y Manuel Fernández, que desempeñará el cargo de coordinador.

En su discurso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicitó a Manuel Domínguez por su trabajo al frente del PP de Tenerife y también por su dedicación y sus éxitos al frente de la Alcaldía de Los Realejos.

Mariano Rajoy consideró "justa" su elección por su trabajo, por su forma de ser --"que es muy importante en política"-- y porque los resultados le avalan. También resaltó que no haya hecho cambios sustanciales en la nueva Ejecutiva porque "si las cosas van bien, por qué hay que cambiarlas".

El presidente también respaldó cómo está actuando el partido en relación a la política canaria: "No hemos roto ninguna coalición, ni hemos entrado en ninguna trifulca. Estamos para construir, para ser positivos, para intentar que las cosas se hagan bien y no para tirar gobiernos, ni para impedir que puedan actuar. Seremos como hasta ahora: constructivos, ayudaremos en lo que haya que ayudar y no nos va a importar más que el interés general de los ciudadanos".

GENTE "NORMAL".

Por su parte, el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, felicitó a Manuel Domínguez por su reelección y destacó que haya elegido a gente "normal" para acompañarle en esta nueva singladura al frente de la organización política, personas que "aman el partido, sudan la camiseta y defienden los colores del Partido Popular", apostilló.

También pidió al nuevo presidente que lidere un partido "abierto" a todos los ciudadanos, donde "todos se sientan cómodos", que sume "a todos y cada uno" de los municipios, todo ello con el objetivo de ganar las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en 2019.

Hizo alusión, además, a la ruptura del pacto de gobierno en Canarias entre CC y el PSOE y volvió a dejar claro que al PP no le preocupa entrar o no en el Ejecutivo o buscar una alternativa diferente, sino los problemas de los ciudadanos.

Por esta razón, anunció que el próximo lunes presentará un documento, llamado 'calendario de reforma 2017-2020', que va a plantear siete reformas: una reforma fiscal y tributaria; una reforma de la administración pública; una reforma para la internacionalización y la diversificación económica; otra para las políticas de empleo; para la gestión de la educación; una reforma del ámbito socio sanitario, y una última para la reforma del sistema electoral canario. A todo eso se añadirá una agenda digital canaria y una agenda con la Unión Europea.