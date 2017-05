¡En Marcha! se niega a aceptar a Manuel Valls porque no cumple sus "criterios"

Etiquetas

No ve "oportuno" integrarle y deja claro que no es un movimiento político para "reciclar" sino una nueva oferta a los ciudadanos

La plataforma política ¡En Marcha! ha rechazado aceptar en su seno al ex primer ministro socialista Manuel Valls por considerar que "a día de hoy" no cumple los "criterios" exigidos para incorporarse al movimiento que ha llevado al Elíseo a Emmanuel Macron.

"En este día, no cumple los criterios de aceptación en su solicitud de investidura", ha asegurado, en declaraciones a la emisora de radio Europe 1 el presidente de la Comisión Nacional de Investiduras de ¡En Marcha!, Jean-Paul Delevoye.

El mensaje de Delevoye llega horas después de que el ex primer ministro socialista manifestara públicamente su disposición a integrarse en las listas del partido de Macron para las próximas elecciones legislativas de junio.

"A día de hoy, la Comisión Nacional de Investiduras, que yo presido, no puede analizar la candidatura de Manuel Valls", ha afirmado Delevoye, que fue ministro en la época en que Jacques Chirac era presidente de Francia.

Delevoye ha dicho que el criterio que no cumple en la actualidad Valls es "ser afiliado" de ¡En Marcha!. "Los que quieren inscribirse deben respetar todos los criterios. Si no lo hacen, no pueden estar dentro y, en ese caso, nosotros elegimos otro candidato", ha señalado.

El responsable del partido del presidente galo ha dicho que Brune Le Maire, miembro de Los Republicanos que también ha anunciado que quiere sumarse al proyecto de Macron, tampoco puede entrar en este movimiento político.

"Nosotros no vemos oportuno para el movimiento ¡En Marcha! aceptar la candidatura de Manuel Valls", ha explicado. "No tenemos una vocación de reciclaje. Tenemos vocación de construir una nueva oferta para el ciudadano", ha subrayado. A pesar de todo, Delevoye ha admitido que la oferta de Valls representa una "forma de coraje político y de autenticidad".