Marín (Cs) espera que la "división interna" del PSOE "no perjudique" a la estabilidad de España ni "afecte" a Andalucía

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha dicho este domingo, al hilo del resultado de las primarias a la Secretaría General del PSOE, que espera que la "división interna" de dicho partido "no perjudique a la estabilidad de España", y que la "recomposición" que a su juicio afronta la formación socialista no "afecte a la marcha" de Andalucía.

Así lo ha manifestado Marín en declaraciones difundidas por Cs a propósito del resultado de las primarias del PSOE, en las que se ha impuesto el ex secretario general Pedro Sánchez por delante de las candidaturas de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y del diputado vasco Patxi López.

Para Marín, "los resultados de las primarias han puesto en evidencia la crisis del socialismo que se está viviendo en Europa, y también en España". "No es un problema de apellidos, de avales o de votos; es simplemente una situación interna que tendrá que resolver el PSOE", ha añadido.

El portavoz parlamentario de la formación naranja en Andalucía, que alcanzó al inicio de la presente legislatura autonómica un acuerdo con el PSOE-A que posibilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, ha pedido en nombre de su partido al PSOE tanto a nivel nacional como a la federación andaluza que "esta división interna no perjudique" ni a "la estabilidad de España" ni tampoco a la de Andalucía, que actualmente disfruta de la misma "gracias al apoyo de Cs", que "está produciendo resultados importantes en materia de creación de empleo y crecimiento económico", según ha agregado Marín.

Ha remachado que "lo que le interesa a los andaluces no es el problema de Susana Díaz o Pedro Sánchez, sino el día a día, cómo salir adelante, y cómo mejorar su nivel de vida".

Así las cosas, el representante de Cs ha concluido señalando que desde su partido no van a "valorar internamente el resultado" de las primarias --"no debemos ni podemos hacerlo", ha apostillado--, pero sí "esperar que el PSOE inicie su recomposición" y que ésta "no afecte para nada a la marcha de nuestra comunidad autónoma y nuestro país".