Marín (Cs): El PSOE-A convocará elecciones conjuntas para beneficiar a Susana Díaz si Rajoy adelanta las nacionales

Etiquetas

Cree que si el PSOE-A pone en marcha un "relevo" hay margen suficiente para llevarlo a cabo este año

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, se ha mostrado convencido de que el PSOE-A convocará elecciones conjuntas para beneficiar a Susana Díaz, aspirante a la Secretaría General del PSOE, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelanta las nacionales.

En una entrevista con Europa Press, Marín cree que Rajoy adelantará ante la situación interna del PSOE y para intentar "aprovechar la debilidad del contrario para hacerse más fuerte". "Yo, como entrenador, siempre busco dónde está el hueco, y si el portero es más endeble hay que atacarlo, siendo ésta normalmente la estrategia en política", ha indicado.

Ha explicado que el PSOE-A "va a tener muy complicado presentarse a unas nacionales e inmediatamente después a unas andaluzas", por lo que, a su juicio, "la situación del partido me dibuja un escenario en el que si se produjera un adelanto electoral a nivel nacional, muy probablemente el PSOE intentaría hacer coincidir con Andalucía".

En el caso de que el PSOE-A ponga en marcha un "relevo" al frente de la Presidencia de la Junta, el dirigente de Cs ha defendido que hay "margen suficiente" para llevarlo a cabo este año, y no prolongarlo más allá, no sea que se produjera un adelanto de las generales.

NO CREE QUE DÍAZ ESTÉ ABANDONANDO LA GESTIÓN

Marín, que no cree que Susana Díaz esté abandonando la gestión en Andalucía por su campaña en otras comunidades, dado que tiene un equipo en el que "delega", sí ha mostrado su preocupación por "dónde va a estar realmente la socialista a partir del próximo mes de junio", en el caso de que se convierta en secretaria general del PSOE.

"Ambos cargos son compatibles, pero ¿le va a preocupar más qué suceda en el PSOE de Asturias o qué problemas tengan los almerienses para llegar a final de mes?", se ha preguntado Marín, quien ha dicho que en el caso de que le preocupen más los problemas del PSOE de Asturias, "sí tendremos un problema en Andalucía porque no lo vamos a tolerar y sí podríamos, de alguna manera, empezar a complicar las cosas".

El dirigente de Cs, que confía en que ello no suceda, ha dicho que Susana Díaz se encuentra "en campaña" en la actualidad y que durante ese periodo no le va a exigir nada que no sea "racional" porque todos los dirigentes "sabemos lo que es estar en campaña". "Es normal que vaya a donde tenga que ir para hablar con sus compañeros, plantear su proyecto y buscar votos".

LE PREOCUPA QUE DÍAZ VUELVA COMO "LA CANDIDATA DERROTADA"

Junto a ello, ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que Susana Díaz no consiga la Secretaría General del PSOE. "Si vuelve a Andalucía, ¿cómo vuelve?", se ha preguntado Marín, quien considera que volver como "la candidata derrotada" podría afectar dentro del liderazgo de su partido y a su labor como presidenta de la Junta.

Ha explicado que mantiene una "relación cordial" con Susana Díaz y que ella misma le llamó antes de comunicar públicamente que iba a optar a la Secretaria General del PSOE. "Cuando hay cuestiones importantes suele llamarme y es raro el Pleno del Parlamento en el que no charlamos un rato", ha precisado Marín, quien mantiene una relación más fluida con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

En el caso de que Díaz, ya como secretaria general del PSOE, quisiera debatir con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para ello necesitara convertirse en senadora en representación de la Comunidad, --cuestión incompatible para los altos cargos de la Junta--, Marín ha rechazado que su grupo facilitara modificar la ley autonómica que regula esta cuestión para que Díaz pudiera ser senadora.

"Si va a debatir con Rajoy, ya no está en Andalucía", ha argumentado Marín, quien ha subrayado que si Susana Díaz quiere ser senadora, "pues que deje la Presidencia de la Junta". "Que se vaya al Senado, que también es lo que tendría que hacer Juanma Moreno si defiende que en su partido no deben tenerse dos cargos. Yo solo soy diputado, y no aspiro a nada más, eso habría que aplicárselo a todo el mundo", ha apostillado.