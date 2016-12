Marín (C's) ve a Susana Díaz "optando" a liderar el PSOE y "muy probablemente" siendo candidata a presidir el Gobierno

Etiquetas

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) y portavoz de la formación en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este miércoles que ve a la presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, "optando" a la Secretaría General del PSOE y "muy probablemente" siendo también candidata a la Presidencia del Gobierno español.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha indicado que si finalmente Susana Díaz es candidata a presidir el Ejecutivo nacional en próximas elecciones generales, tendrá que abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía y que, ante ese escenario, él ve como posibles sustitutos en la comunidad a su vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

"Imagino que si Susana Díaz es finalmente secretaria general del PSOE, la decisión será aspirar a ser presidenta del Gobierno de España y, por tanto tendrá que abandonar la Junta", ha indicado Marín, quien ha expresado que no sabe si "lo hará ahora o más adelante". En cualquier caso, ha señalado que él cree, por lo que ha hablado con la presidenta en varias ocasiones, que va a agotar la legislatura en Andalucía.

Juan Marín ha manifestado que Jiménez Barrios es una persona con un talante "muy conciliador y muy moderado", y tiene mucha experiencia, porque ha trabajado en todos los ámbitos de la política a nivel andaluz, de manera que "tiene posibilidades de ocupar ese espacio" que deje Susana Díaz.

Ha añadido que si no fuera él, no ve a otra persona que no fuera María Jesús Montero, por su forma de trabajar y de negociar y, sobre todo, porque "tiene muy claro el proyecto que el PSOE quiere llevar a cabo en Andalucía".

"Son los dos candidatos que yo veo más probables", ha apuntado el dirigente de Ciudadanos.