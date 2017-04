Maroto pide que no se convierta en una "caza de brujas" la investigación en el Congreso sobre la financiación del PP

Etiquetas

Defiende el voto del militante en la elección de los nuevos presidentes autonómicos del PP, aunque haya sorpresas: "Rivalizar es bueno"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que eviten "una caza de brujas" en el Congreso con la comisión de investigación sobre la financiación de su partido porque los políticos no pueden ejercer de jueces.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha señalado que "alguno puede tener en la cabeza" que la comisión sea una "caza de brujas" pero ha asegurado que en ese caso no habrá "servicio público". "Si sirve para, unidos, evitar casos como el de Pujol o Bárcenas, será válida y tendrá utilidad", ha añadido.

Maroto ha criticado que los mismos partidos que apoyaron crear esa comisión en el Congreso se opusieran a la creada en el Senado a propuesta del propio PP, comisión que según ha dicho es "una oportunidad" para que a todos los partidos se les analice con el mismo criterio.

"Y resulta que sólo el PP se quiere investigar a sí mismo y a los demás. Cuando alguien no quiere que se investigue algo, es que hay algo que no quieren que se sepa y eso es en sí mismo sospechoso", ha asegurado.

Javier Maroto ha dicho a continuación que esta comisión paralela en la Cámara Alta no es "una revancha" por que la oposición impulsara la comisión del Congreso, que todavía no se ha decidido sobre qué trabajará ni qué comparecencias se pedirán. Sí ha defendido que sirva para revisar las finanzas de todos los partidos y ha preguntado a Ciudadanos, que votó en contra de la comisión del Senado, por qué quiere investigar al PP y no al PSOE, "el partido de Susana Díaz", a la que apoya en Andalucía.

El político vasco ha insistido en que los políticos no pueden ser los que juzguen la corrupción, contra la que ha exigido contundencia y también celeridad judicial para resolver los casos. Así ha respondido preguntado por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, a través de la red 'Púnica' que investiga la Audiencia Nacional. "Criterio igual para todos los casos, sea quien sea la persona afectada", se ha limitado a añadir Maroto.

UN "PASO DE GIGANTE" EN PARTICIPACIÓN

Maroto ha defendido también en la entrevista el nuevo proceso de elección de presidentes del PP autonómicos. Un cambio en los estatutos del partido establece que voten los afiliados, siguiendo unas condiciones, y que elijan si hay más de un candidato.

La novedad ha producido que en algún caso no haya ganado el candidato apoyado por la dirección nacional, como en La Rioja, donde la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, fue derrotada por el presidente del Gobierno autonómico, José Antonio Ceniceros, en un congreso al que asistió Javier Maroto.

Tampoco se resolvió pacíficamente el congreso de Cantabria, donde Ignacio Diego perdió por cuatro votos el liderazgo del PP frente a María José Sáenz de Buruaga y partidarios del expresidente apuntan irregularidades.

"Tenemos dos personas de primera división en el PP de La Rioja", ha defendido el dirigente 'popular' respecto al primer caso, donde ha dicho que su partido tiene a una "magnífica" alcaldesa de la capital y a un "magnífico" presidente del partido en esa comunidad.

Ha asegurado que su partido ha dado un "paso de gigante" en la participación de sus afiliados, un proceso a su juicio muy positivo aunque se produzcan rivalidades. "Rivalizar amistosamente, pero rivalizar, es positivo y lo hemos visto en muchas comunidades", ha subrayado.