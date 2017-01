Mata afirma que Bonig "imita las peores propuestas del presidente Donald Trump" y "aboga por los paraísos fiscales"

Etiquetas

El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha afirmado este sábado que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "se limita a imitar las peores propuestas del presidente Donald Trump" y ha considerado que "no hay ningún motivo para defender los paraísos fiscales por los que Bonig aboga permanentemente".

Así ha respondido en un comunicado a Bonig, que este sábado ha apuntado que "la única armonización" que debe hacer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "es la de controlar las colocaciones de sus socios de Consell", en referencia a la defensa de la armonización fiscal que ha realizado Puig esta semana.

"Hay una realidad y es que en esta Comunitat creemos en los servicios públicos, creemos que los impuestos deben permitir que la sociedad vaya avanzando conjuntamente", ha señalado el síndic del PSPV, al tiempo que ha advertido que los socialistas "nunca van a tolerar que en España haya paraísos fiscales".

Para los socialistas, Bonig "defiende políticas de desequilibrios fiscales entre las autonomías". Mata ha opinado que "no puede ser que haya comunidades autónomas como la de Madrid que se descoordinen de las grandes políticas nacionales para beneficiar a algunos defraudadores de impuestos o que quieren eludir sus obligaciones fiscales".

De este modo, ha resaltado que en la Comunitat "desde que está el presidente Ximo Puig, los proveedores cobran, entre otras cosas porque las facturas han salido de los cajones en los que los metió el Partido Popular y la señora Bonig".

BASES PARA LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE CVMC

Por otra parte, la portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Rosa Peris, se ha pronunciado sobre las declaraciones del diputado del PP Jorge Bellver, quien este viernes acusó al Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) de redactar y publicar las bases para la elección del futuro director general del ente "una vez se conocen los candidatos y los nombres".

Bellver criticó que las bases "no se han hecho para beneficiar a un candidato", pero "puede ser que sí" y reprochó que "no se pueden hacer las cosas peor". Peris le ha respondido que "el PP no está acostumbrado a los concursos abiertos para elegir director de las empresas públicas de la Comunitat Valenciana".

Por ello, según la socialista, la formación "comete la barbaridad de errores que hace cuando habla de la elección del nuevo director general de la nueva televisión y radio públicas valencianas".

Según la dirigente, frente al "dedazo" con el que el PP "eligió durante 20 años a los directores de RTVV, que además siempre tenían vínculos muy estrechos con el partido del Gobierno, el Consell de Ximo Puig ha optado por dejarlo en manos de profesionales independientes".

La diputada ha afirmado que "ha sido el Consejo Rector de la CVMC quien ha decidido hacer un concurso abierto para que se pueda elegir la persona más capacitada y con mejor proyecto para la nueva entidad audiovisual pública de la Comunitat".

Para Peris, los populares valencianos "jamás han creído en una televisión y radio valenciana pública, de calidad" y ha advertido que "ni Bellver, ni nadie en el PP tiene credibilidad para hablar de gestión de medios de comunicación públicos cuando ellos enterraron millones de euros de los bolsillos de las valencianas y valencianos en un organismo de censura y propaganda del PP", ha concluido.