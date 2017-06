May promete "reflexionar" sobre la pérdida de escaños del Partido Conservador en el Parlamento

Etiquetas

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que "reflexionará" sobre la pérdida de escaños que el Partido Conservador ha sufrido en las elecciones generales celebradas el jueves, en un tono autocrítico que se distancia de las declaraciones triunfalistas que ha realizado a lo largo de la jornada y que muchos le han reprochado.

"Obviamente, queríamos un resultado diferente (...) y, por supuesto, reflexionaré sobre lo que ha pasado", ha dicho la líder conservadora en una breve entrevista que ha concedido desde el interior de Downing Street y cuya grabación ha difundido la cadena pública BBC.

May incluso ha pedido "perdón" a los 13 'tories' que, según los resultados oficiales, han perdido su asiento en la Cámara de los Comunes. "Lo siento por todos los candidatos (...) que no han tenido éxito y, sobre todo, por los colegas que eran diputados, (...) que han perdido sus escaños y que no lo merecían", ha indicado.

De esta forma, se ha mostrado consciente del fracaso que ha supuesto este adelanto electoral para el Partido Conservador, ya que, lejos de conseguir una posición reforzada de cara a las negociaciones con la UE sobre el Brexit, como pretendía, los 'tories' han pasado de una mayoría absoluta de 331 escaños a 318.

No obstante, la 'premier' ha insistido en el mensaje de que el Partido Conservador, aunque debilitado, "ha sido el que ha conseguido más escaños, el que ha conseguido más votos y el único en posición de formar gobierno", algo que hará con la ayuda de los unionistas norirlandeses.

Interrogada sobre si agotará los cinco años que tiene de mandato, ha rehusado contestar y se ha limitado a recalcar que "en un momento crítico" para Reino Unido, por el proceso de divorcio con la UE y la cadena de atentados de los últimos meses, "lo importante" es que haya un gobierno que defienda "el interés nacional".

"Lo importante en las negociaciones sobre el Brexit es que tengamos la certeza de que hay un Gobierno capaz de seguir adelante con el plan para las negociaciones sobre el Brexit", ha subrayado. Según ha revelado en la primera declaración, el proceso de ruptura con la UE comenzará en "diez días".