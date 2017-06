May rehúsa pronunciarse sobre la caída de los 'tories' en los sondeos a tres días de las elecciones

Etiquetas

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha rehusado pronunciarse sobre la pérdida de apoyo del Partido Conservador en los sondeos sobre intención de voto para las elecciones generales del próximo jueves, que vaticinan una victoria de los 'tories' pero con menos escaños de los que ostentan actualmente en la Cámara de los Comunes.

Una encuesta de YouGov publicada este lunes augura que los conservadores conseguirán 305 escaños, quedándose a 21 de la mayoría en la cámara baja y con 25 menos de los que poseen en estos momentos. El Partido Laborista, por su parte, sumaría 268 diputados.

De confirmarse estos resultados, serían un revés para May que el pasado mes de abril convocó elecciones anticipadas con la intención, precisamente, de reforzar la posición del Gobierno de cara a las negociaciones con la Unión Europea para pactar el Brexit.

"Durante mis muchos años en político, siempre he sido muy clara, nunca he generado expectativas de este tipo y nunca he previsto los resultados electorales", ha dicho May en su primer mitin desde el atentado de este fin de semana en Londres, interrogada sobre cuántos escaños necesita para justificar el adelanto electoral.

La presión sobre May ha aumentado a raíz de los atentados islamistas que han tenido lugar en Reino Unido en los últimos meses, hasta tres. La primera ministra ha sido criticada por los recortes en el presupuesto policial que autorizó como ministra de Interior del Gobierno de David Cameron. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha pedido su dimisión.