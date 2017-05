Meco, Lima y Estañ reivindican la unidad para ganar en 2019 entre críticas a la "trama" del PP y reproches al PSOE

Etiquetas

Los tres candidatos a la Secretaría General de Podem --Fabiola Meco, Pilar Lima y Antonio Estañ-- han hecho un llamamiento a la unidad en el seno del partido como manera de poder conseguir, todos juntos, una victoria en las elecciones autonómicas de 2019, entre críticas a la "trama" del PP y sus dos décadas de gobierno en la Comunitat Valenciana y también reproches por parte de los dos últimos al PSPV de Ximo Puig por la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

En sus intervenciones en la II Asamblea Ciudadana, celebrada en el pabellón del Cabanyal de València y ante cerca de medio millar de personas, cada uno ha expuesto su candidatura: Fabiola Meco --cercana al todavía secretario general, Antonio Montiel-- por 'Més Morat, més Podem'; Pilar Lima --senadora y cercana a Pablo Iglesias-- por 'Obrint Podem' y Antonio Estañ --diputado y crítico con la dirección autonómica-- por 'Una marea per aprofundir el canvi'.

La primera en intervenir --el orden ha sido designado por sorteo-- ha sido Fabiola Meco, que ha resaltado que Podem tiene el reto de "permanecer juntos" porque, según ha dicho, "juntos somos imparables, lo podemos todo". "La única varita que tenemos es el poder de la unidad, el trabajo común para cambiar las reglas del juego", ha asegurado.

Ha señalado que el 15M, del que se van a cumplir ya seis años, supuso el comiendo de la "ilusión" en la gente y Podemos es "una organización en movimiento que permite seguir albergando esperanza" porque "el cambio es ya imparable".

MECO: "PENSABAN QUE LA FIESTA NO SE IBA A ACABAR"

Fabiola Meco ha asegurado que los problemas actuales de la Comunitat son consecuencia del PP, que "ha saqueado este país", han "ninguneado a la gente" y "se subían en ferraris, contaban billetes y pensaban que la fiesta nunca se les iba a acabar, pero se les acabó" cuando en mayo de 2015 "la gente dijo basta a los Zaplana, Camps, Ortiz, Barberá, Castedo, Rus, Blasco...". No obstante, ha lamentado que "siguen, como siempre, asfixiándonos desde Madrid con presupuestos injustos", atacando el bienestar de los valencianos.

La diputada en Corts ha señalado que Podem ha conseguido que se den pasos importantes, entre los que ha citado las medidas para hacer frente a pobreza energética o la agencia antifraude, pero "no es suficiente", aunque ha advertido de que "no hay fórmulas mágicas" para dar respuestas a las necesidades de la gente. También ha defendido "la cultura de la participación y la resistencia" y ha agregado: "Aquí nadie se rinde, somos el poder del pico y la pala, nos necesitamos fuertes, toda la inteligencia y colectiva para ganar la Comunitat y el Gobierno de España".

LIMA ADMITE ERRORES EN PODEMOS

Por su parte, Pilar Lima ha defendido que Podemos "no pertenece a tres, cuatro o cinco personas, es una herramienta que pertenece a todos" y ha admitido como autocrítica que quizá "se ha cerrado, se ha vuelto endogámico, pensando a la interna, olvidándose de gente que necesita cambios".

Ha definido a Podemos como "el río que va a desembocar en el mar en 2019" y cree que se debe "convertir en ese río caudaloso que consiga ganar". Debe ser, ha defendido, una organización que se asemeje a "una orquesta que suene a la perfección", con la reciprocidad respecto a la gente en un partido transversal: "No quiero que la gente sea fiel a Podemos, no quiero fidelidad ciega, quiero que haya reciprocidad".

También ha manifestado que no quiere un Podem con "un estilo de liderazgo autoritario o que se hable de antigüedad", para resaltar acto seguido el carácter valenciano de su candidatura, y ha defendido una descentralización "de abajo hacia arriba".

De cara al 2019, ha dicho, Podem debe ganar en la Comunitat pero en 2020 "también el país entero, porque Rajoy no tiene ningún amor al pueblo valenciano". En este sentido, ha subrayado que el PSPV "no ama al pueblo valenciano porque no ha permitido un gobierno de cambio a nivel estatal".

ESTAÑ VE EL MOMENTO COMO DECISIVO

Por último, Antonio Estañ ha resaltado la importancia de este proceso en una comunidad como la valenciana tras "20 años de gobiernos de la corrupción, recortes, ladrillazo, precariedad" y, especialmente, de "enfrentar unos valencianos con otros". Según ha dicho, esa "trama" del PP "nos saqueó y nos hizo perder nuestra autoestima como pueblo".

A su juicio, "la voz de Podemos fue fundamental" para conseguir el cambio y ha advertido a los presentes: "Que nadie nos haga creer que el cambio valenciano hubiera comenzado sin Podemos". Ahora, dos años después, este es "un momento decisivo para que ese cambio sea real" y verdaderamente "transforme la vida de la gente".

Estañ ha asegurado que hay que hacer balance desde la honestidad y reconocer que "el camino iniciado corre el riesgo de quedarse demasiado corto" porque sigue habiendo pobreza y exclusión, y el Consell "está tardando demasiado" en dar algunas respuestas. Pese al trabajo realizado desde Podem, ha lamentado que no han sido capaces de "exigir políticas más transformadoras". "Aún no hemos cumplido con el papel que la gente esperaba de nosotros", ha dicho.

El candidato ha defendido que Podemos no puede seguir siendo "una fuerza subalterna, una sucursal", ha reclamado autonomía "sin paternalismos y verticalidad", así como una mayor presencia en la calle y "recuperar el Podemos original", en el que la gente "sea la protagonista". Ha reclamado unidad y humildad, pero no como lema, sino desde el respeto a la diversidad porque juntos pueden "cambiar cualquier cosa": "Para unir al pueblo valenciano necesitamos un Podemos unido y valiente".

También ha tenido unas palabras de crítica al PSPV y a Ximo Puig por haber echado al país "otra vez en los brazos de Mariano Rajoy". "Al pueblo valenciano no se nos puede olvidar que entregó el gobierno al PP" y también le ha preguntado por qué apoya a Susana Díaz como candidata a liderar el PSOE. Respecto a Compromís, ha asegurado que no tiene "la capacidad por sí solo de transformar la sociedad".