Mélenchon advierte a sus electores del "terrible error" que sería votar a Le Pen

El candidato presidencial de izquierda Jean-Luc Mélenchon, derrotado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, ha advertido este domingo a sus votantes de que serían un "terrible error" apoyar en la segunda vuelta a la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen.

Mélenchon ha sido muy criticado desde la política tradicional por no haber pedido el voto para el centrista Emmanuel Macron en la votación del 7 de mayo en la que los franceses deberán elegir entre Macron y Le Pen. En la entrevista de este domingo con TF1, Mélenchon también ha rechazado revelar si votará en blanco o a favor de Macron.

"No hay ninguna ambigüedad en mi posición. No voy a votar al Frente Nacional. Yo lucho contra el Frente Nacional y les digo a todos los que me escuchan: no cometáis el terrible error de votar al Frente Nacional, ya que podría provocar una combustión súbita del país", ha explicado.

Mélenchon ha emplazado a Marcon a tener un "gesto" con sus simpatizantes y se ha referido concretamente al proyecto de reforma del Código del Trabajo, del que ha pedido su retirada. "¿En vez de insultarme, en vez de maltratar a mis amigos por qué no tiene un gesto? (...). Podría decirles: os he oído, os escucho. Voy a retirar la reforma del código trabajo", ha argumentado.