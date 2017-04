Mélenchon pide "sangre fría" al resto de candidatos tras el atentado en los Campos Elíseos

Etiquetas

Jean-Luc Mélenchon ha instado a sus contrincantes en las elecciones presidenciales de Francia del 23 de abril a "tener sangre fría". El candidato de la izquierda ha declarado a través de una red social que "por encima de todo hay que evitar las polémicas que llevan a acusar al otro con el dedo y a hacer reproches que son inoportunos en este momento." El aspirante al Elíseo, que ha mantenido su agenda de este viernes, ha dicho que "los valores republicanos requieren que se complete dignamente la campaña electoral, lo que significa que no voy a cancelar ninguna reunión, ninguna reunión de ningún tipo".

Jean-Luc Mélenchon ha instado a sus contrincantes en las elecciones presidenciales de Francia del 23 de abril a "tener sangre fría". El candidato de la izquierda ha declarado a través de una red social que "por encima de todo hay que evitar las polémicas que llevan a acusar al otro con el dedo y a hacer reproches que son inoportunos en este momento."

El aspirante al Elíseo, que ha mantenido su agenda de este viernes, ha dicho que "los valores republicanos requieren que se complete dignamente la campaña electoral, lo que significa que no voy a cancelar ninguna reunión, ninguna reunión de ningún tipo".

"Insto a mis amigos a mantener todas las reuniones que tuviesen previstas para hoy. Vosotros, que me escucháis, uníos para demostrar que no estamos intimidados por los asesinos", ha reclamado.

Mélenchon ha subrayado que "somos colectivamente responsables de la respuesta" al tiroteo del jueves en los Campos Elíseos y ha recordado a la sociedad francesa que "todo el mundo está observando". "Debéis comprometeros con las elecciones más importantes de nuestra vida democrática", ha pedido.

Para Mélenchon, en estos momentos el deber más importante es conservar el autocontrol, no dejarse llevar por las emociones y, sobre todo, no caer en el odio, la venganza y el rencor. "En cualquier caso, independientemente de los medios que se utilizan contra nosotros, no podemos ceder ante el miedo", ha recalcado.