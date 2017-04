Mélenchon confirma que no pedirá el voto para ningún candidato en la segunda vuelta electoral

Etiquetas

El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha revelado este viernes que no pedirá el voto para ninguno de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aunque ha aclarado que sí acudirá a votar en la cita del 7 de mayo.

"Lo que voy a votar, no lo voy a decir", ha anunciado Mélenchon en un vídeo difundido en Internet. El político izquierdista ha explicado que, de esta forma, intenta que sus más de 7 millones de electores sigan "reagrupados" y tomen su propia decisión individual.

"No soy un gurú, no soy un guía", ha añadido, después de que políticos de uno y otro signo le recriminasen que no diese alguna consigna pública de cara a la segunda vuelta, en la que los ciudadanos galos deberán decidir si quieren como presidente al liberal Emmanuel Macron o a la ultraderechista Marine Le Pen.

Mélenchon ha lamentado la "violencia" que está generando todo el proceso, de la que "no puede salir una situación estable". "La naturaleza misma de los protagonistas de la segunda vuelta impide esta estabilidad. Uno porque es la extrema finanza, la otra porque es la extrema derecha", ha argumentado en su vídeo.

Mélenchon ha acusado a Macron de exigirle un voto "de adhesión" para la ronda de votación definitiva y no sólo un voto "contra el Frente Nacional". No obstante, sí ha querido dejar claro que no respaldará en ningún caso a Le Pen: "No votaré al Frente Nacional, todo el mundo lo sabe".