Mercedes Fernández pide acabar con las "elucubraciones" sobre candidatos alternativos" en el PP de Asturias

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha pedido que se acaben las "elucubraciones", los "jeroflíficos" y el "ruido" sobre posibles candidaturas alternativas al próximo congreso autonómico del partido que "nadie vio ni escuchó".

En declaraciones a los medios, durante el Congreso Nacional del PP, Fernández se ha expresado de esta forma tras anunciar la presidenta del PP de Avilés, Carmen Maniega, que habrá una candidatura alternativa en el cónclave autonómico.

Fernández, por su parte, confirmó que ella se presentará como candidata y que no le constan "más alternativas". "Por rigor y respeto a la gente", ha pedido "dejar de hacer elucubraciones y jeroglíficos complicados que nadie escuchó ni vio".

Ha rechazado "todo lo que sea crear confusión, ruido y guirigays". "Tiene que haber un partido unido que trabaje en sus ponencias, en sus ideas, y en ampliar ese partido a la sociedad", ha recalcado. Se ha mostrado convencida de que el PP de ASturias va a ganar las próximas autonómicas, pero recalcado que "es muy importante que el partido de Asturias siga unido".

"Me gustaría que el PP saliese reforzado en el congreso (autonómico) y para eso hay que trabajar en las ponencias", ha añadido. Considera que "las bicefalias no funcionan bien", y que si bien "las políticas se hacen desde todos los sitios, el altavoz privilegiado es la Junta General". "Cualquier divergencia que no sea fortalecer la figura de la portavocía y la presidencia es desacertar y dar oxígeno a la izquierda", ha insistido.

Se ha mostrado dispuesta a dialogar con Carmen Maniega, y ha dejado claro su disposición a "llegar a acuerdos". "No me caracterizan ni la exclusión ni los vetos, porque tampoco me gusta que me veten o que me excluyan", ha añadido, tras recordar, a modo de ejemplo, la coalición electoral con Foro Asturias con la que el PP concurrió a las próximas elecciones generales.