Miembros de 'Génova' y otros cargos del PP ven a Aguirre en una situación "complicada" y creen que debería dimitir

Cargos del PP consultados por Europa Press han coincidido este viernes en que la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por un presunto desvío de fondos en el Canal de Isabel II coloca a Esperanza Aguirre en una situación "complicada" y creen que su dimisión sería la mejor salida. También miembros de la dirección nacional han admitido que la situación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid es "poco sostenible".

En las filas del PP no ocultan su preocupación por la dimensión que está tomando la trama presuntamente desarticulada en la bautizada como 'Operación Lezo', con el pago supuestamente de comisiones por empresarios como el consejero de OHL Javier López Madrid, que ha sido detenido, o el desfalco de 23 millones de euros de la filial latinoamericana del Canal Isabel II. De hecho, la Fiscalía ha pedido este viernes prisión incondicional para González.

Algunas de las fuentes consultadas no entienden la resistencia de Aguirre a dar un paso atrás, algo de lo que ella siempre ha presumido. De hecho, recuerdan que en febrero de 2016, tras las revelaciones sobre la trama de corrupción Púnica, compareció ante los medios de comunicación para anunciar su renuncia como presidenta del PP de Madrid alegando que la gente lo que quiere son "gestos" y por eso dimitía. "Tengo que asumir la responsabilidad in iligendo e in vigilando", dijo entonces.

En este sentido, fuentes de la dirección nacional consideran que Aguirre está en una situación "poco sostenible" porque su mano derecha, que después le sucedió en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha pasado dos noches en el calabozo y puede acabar en prisión si lo dicta el juez tras su declaración.

Otros cargos del PP comparten una opinión similar y advierten de que seguir en su puesto puede transmitir la sensación de que se atrinchera. "La mejor decisión que en este momento podría tomar sería irse, máxime cuando tiene 65 años", asegura a Europa Press un dirigente autonómico del partido que, no obstante, confiesa que tiene "gran cariño a la lideresa".

SIN UN RESPALDO DE LA DIRECCIÓN DEL PP

Por lo pronto, ningún miembro del Gobierno ni de 'Génova' han respaldado públicamente a Aguirre, en un momento en el que la presunta corrupción acorrala al Partido Popular de Madrid, y se han limitado a subrayar con ahínco que ella sabe lo que tiene que hacer y que respetarán la decisión que decida tomar, empujándola de una manera discreta a su retirada.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ya dijo este jueves que la detención de Ignacio González en una "operación tan compleja no aventura cosas positivas" y agregó que ella sabe "perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento". De la misma manera, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, subrayó que "será ella misma la que tome una decisión" pero recalcó que si se confirman los delitos de supuesta corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid estarían ante "hechos de extrema gravedad".

Hasta ahora, tanto desde el Ejecutivo como desde el PP se han limitado a marcar cierta distancia con las revelaciones que se están conociendo y defender que actúe la Justicia. Sin embargo, fuentes 'populares' admiten que la dimisión de Aguirre permitiría a Mariano Rajoy trasladar a la opinión pública el mensaje de que el partido actúa y no permanece pasivo ante las irregularidades que se están destapando.

Por lo pronto, fuentes de Moncloa y del partido hacen hincapié en el mensaje de que el Partido Popular ya decidió en 2015 que Ignacio González no fuese candidato en las elecciones autonómicas de 2015 por las informaciones que aconsejaban que no siguiese al frente de la Presidencia de la Comunidad. En su lugar, 'Génova' se optó por Cristina Cifuentes como candidata en esos comicios.