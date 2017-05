Modesto Pose, afín a Patxi López, pide a militantes que olviden la "animadversión" y "simpatía" y voten con el "cerebro"

Etiquetas

Considera que, gane quien gane las primarias del PSOE, su partido no apoyará la moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy

El senador del PSOE Modesto Pose ha pedido a los militantes de su partido que olviden la "animadversión", la "simpatía" y que rechacen "votar con las tripas". Así, les ha solicitado que voten con el "cerebro", hecho que, en su opinión, significa apoyar al exlehendakari Patxi López: "Es el mejor candidato para unir el PSOE".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el senador espera que el debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, que tendrá lugar este lunes en Ferraz, sirva para "clarificar" la posición de cada aspirante y para que los militantes puedan "comparar"

Para el senador gallego, las candidaturas de Pedro Sánchez y Susana Díaz están "muy encontradas". "Los que apoyan a Pedro Sánchez tienen una posición muy encontrada con los que apoyan a Susana Díaz, y viceversa". Es por ello por lo que defiende que el proyecto de Patxi López es el mejor para el partido.

Preguntado por la encuesta que publica este domingo el diario 'El Mundo', que indica que la mejor intención de voto para el PSOE se produciría con Pedro Sánchez (28,2%), seguido de Patxi López (27,4%) y de Susana Díaz (24,7%), confía en que los militantes de su partido vean las cosas de "misma manera" que los ciudadanos.

"A LO MEJOR HAY SORPRESAS"

Es más, ha alertado de que "a lo mejor hay sorpresas", pues ha argumentado que hay "bastantes" militantes que aún están reflexionando y que hay "mucha gente" que coincide con su posición.

Cuestionado también sobre la encuesta de Sondaxe que publica este domingo el diario 'La Voz de Galicia', ha subrayado, en relación a su partido, que hay localidades que "piden a gritos que los liderazgos locales sean cambiados", y que esa es una tarea que el PSdeG tiene pendiente.

Sobre la gestora gallega, ha lamentado que el PSdeG lleve un tiempo "sin liderazgo" en Galicia y espera que este verano o este otoño este problema esté resuelto. "El partido tiene que fortalecer aquellos ayuntamientos que lo necesitan", ha remarcado, en alusión a Santiago, Ferrol y A Coruña. De hecho, ha asegurado que su partido "ya conoce" estos problemas y que, por lo tanto, "en el futuro les pondrá remedio".

PODEMOS: "DE ALTERNATIVA AL PSOE TIENE POCO"

Sobre Podemos, ha hecho hincapié en que "la gente está visualizando que, de alternativa al PSOE, tiene poco". "En las peores condiciones del PSOE [...], le cuesta trabajo mantenerse a Podemos", ha aseverado, para luego añadir que lo que demuestran las encuestas es que la ciudadanía espera que "el PSOE lo haga un poquito bien".

Preguntado por el modelo de Emmanuel Macron, que ha asumido este domingo la presidencia de la República francesa, considera que es "interesante" y que tiene "aspectos muy positivos". A este respecto, ha explicado que, en España, el PSOE tuvo históricamente dos tipos de electorado: uno que se sitúa en un entorno "más radical" de la izquierda, y otro que lo hace en un entorno "moderado" o incluso de "centro-derecha".

En este sentido, cree que Patxi López es "quien mejor representa la integración de esos dos modelos", y que eso se traduce siendo "absolutamente radical en la lucha contra la corrupción y la desigualdad social" y siendo más "moderados" en las políticas económicas: "El partido socialista siempre tuvo un componente liberal".

Preguntado por el reconocimiento de Cataluña, Euskadi y Galicia, ha defendido que "no caben en el modelo de convivencia actual posiciones independentistas".

AVE A GALICIA

Sobre el voto en contra de Podemos en el Senado para la llegada del AVE a Galicia en 2019, Modesto Pose ha asegurado que "no es verdad" que fueran rechazadas todas las enmiendas de En Marea. "Presentaron 12 enmiendas y le aceptamos las racionales. Dos no fueron aceptadas por que establecían condiciones 'sine qua non', que era quitar dos autovías", ha explicado, en relación a la A-57 y a la que va de Ourense a Ponferrada.

Asimismo, ha señalado que, gane quien gane las primarias del PSOE, su partido no apoyará la moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy.