Monedero: "Si gana la lista de Errejón indudablemente él va a ser secretario general, no hay que engañar a inscritos"

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que respalda la candidatura Podemos para Todas liderada por el secretario general del partido, Pablo Iglesias, de cara a Vistalegre 2, ha señalado este lunes que "no hay que engañar a los inscritos" porque "si gana la lista de Íñigo Errejón indudablemente él será el secretario general de Podemos".

Así lo ha manifestado antes de participar en el debate que sobre los documentos políticos para Vistalegre 2 que se ha celebrado en Sevilla, y donde han participado además de Monedero e Isabel Franco, por Podemos para Todas; Pablo Bustinduy y Auxiliadora Honorato, por Recuperar la Ilusión; Jesús Rodríguez y Lorena Garrón, de Podemos en Movimiento; el candidato a la Secretaría General, el diputado andaluz Juan Moreno Yagüe, y los miembros de Podemos en Equipo, María José Martínez y Salvador Soler.

Monedero ha lamentado el "espectáculo" que, a su juicio, ha dado el partido en los últimos días, si bien entiende que "el nacimiento de cualquier partido implica estas discusiones". "Partidos que no cambian nada como Cs pueden nacer y echar a gente y que dé lo mismo, pero cualquier debate Podemos supone un terremoto porque es una fuerza con voluntad de cambiar las cosas", ha agregado.

Así, ha señalado que entre el proyecto de Iglesias y de Errejón "hay ideas diferentes, dos listas, dos equipos y dos maneras de entender la organización" y por eso hay que clarificar las ideas, toda vez que ha asegurado que "si gana la lista de Errejón indudablemente él va a ser secretario general, no hay que engañar a los inscritos", mientras que si gana Iglesias, repetirá en el cargo.

Entretanto, ha criticado que el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, haya comparado a Iglesias con Franco por cómo usa el plebiscito, pues entiende que "no es manera de responder" a Iglesias cuando para Vistalegre 2, ha agregado, "ha planteado unidad y unidad".

Además, también ha considerado "pueril" que Errejón responsabilizara a "terceras personas" de su relación con Iglesias, a la par que ha señalado como "el gran problema de Podemos" es que se siga reclamando "un Podemos de tándem" porque eso es, en su opinión, "insistir en una política de amigos y no reconocer que tiene detrás cinco millones de votos, hay que salir de ese juego de cartón piedra".

Con todo, Monedero ha lamentado los "dardos dañinos" que cree que se han lanzado entre dirigentes de Podemos y ha pedido no "emponzoñar", si bien se ha mostrado convencido de que "a pesar de las pugnas internas, tras Vistalegre encontraremos las razones para seguir trabajando juntos" porque "es más lo que nos une que lo que nos separa".

DEBATE DE LOS DOCUMENTOS POLÍTICOS

Entretanto, y ya en el debate, para posicionar a Podemos para Todas, Monedero ha señalado el origen de Podemos en el 15M y ha defendido que los cambios se consiguen "porque el pueblo está en la calle empujando". Además, ha sostenido que Iglesias debe continuar siendo el líder de la formación porque "es responsable de los cinco millones de votantes, de las confluencias, de apoyarnos en las mareas, de sostener ayuntamientos del cambio y de conseguir que la plurinacionalidad contemple esa realidad en el Estado".

Monedero ha afirmado que el debate entre las instituciones y la calle se debe situar en la empatía "y eso no surge en el parlamento", mientras ha indicado que "el debate entre instituciones y calle no tiene sentido. Los parlamentos son plazas a las que le hemos puesto techo".

Sobre los documentos de Podemos para Todas, Isabel Franco ha señalado que la "columna vertebral" es la democracia, que pasa por volver a mirar a los círculos, dotarlos de más recursos y de voz y voto, de manera que proponen que estén en el CEE con al menos dos representantes.

Por Recuperar la Ilusión, sector que lidera Íñigo Errejón, Bustinduy ha sostenido que tras Vistalegre I y las elecciones, "Podemos ha estado en funciones y nos ha saltado muchas costuras", por eso ahora "hay que reimaginar esta experiencia popular para que salga con más capacidad". "Tenemos mucha más fuerza de la que somos conscientes, tenemos que interpelar a toda la gente que falta, y esto se hace con voluntad y decisión, con el mismo espíritu con el que nació Podemos", ha agregado.

Sobre el debate entre calle e institución, Bustinduy ha considerado que "es un debate sobre cómo ganar" y ha indicado que "no podemos estar solo en la oposición, tenemos que ser la alternativa y anunciar que viene un tiempo nuevo, convertirnos en la alternativa, esa es la clave para ganar", ha agregado antes de reclamar que "no reproduzcamos traumas heredados que no son nuestros".

Mientras, Honorato ha sostenido que "para poder ganar el país hay que empezar a ser útiles desde ya trabajando en todos los espacios donde nos ha puesto las ciudadanía". Cree que el partido se debe dirigir a "quienes nos tienen miedo" y hacerlo "redoblando la iniciativa y consiguiendo cosas en las instituciones".

Por Podemos en Movimiento, el parlamentario andaluz Jesús Rodríguez, de la corriente Anticapitalista, ha señalado que ahora "hay que discutir para ganar elecciones y también para tener un programa que permita gobernar, porque convertirnos solo en una maquinaria electoral vacía de ilusión y programa, y no basta para cambiar el país". "Y a partir del fin de semana que viene, todos a remar en esa dirección", ha agregado.

Podemos en Movimiento cree el programa electoral debe servir para crear diagonales solidarias, para articular alianzas y para resolver problemas inmediatos, y también "para cambiar las relaciones de fuerzas a los de abajo en su combate contra los de arriba".

Además, Rodríguez ha defendido que Podemos no puede permitir que gobierne el PP pero "tampoco cogobernar con el PSOE porque no forma parte del cambio" y ésta debe ser la labor que lleve a cabo en las instituciones "mientras llamamos a la resistencia social en la calle", y que en este panorama "con Podemos no va a ser suficiente".

Moreno Yagüe ha afirmado que asume el discurso del resto de candidaturas porque él no es "de nadie", sino que se ha dedicado a "aprender de todos, sacar lo mejor de cada uno e intentar aplicarlo para ayudar". Así, ha explicado que es candidato a la Secretaría General "por un accidente burocrático" pues quiere defender un documento político "que intenta complementar el resto" y que propone "devolverle el voto a todos los ciudadanos".

Se refiere al documento Democracia 4.0 que propone llevar el voto ciudadano a todas las instituciones y esto es posible, como ha explicado, hacerlo a través del teléfono móvil, para que la mayoría pueda participar en política porque "eso es lo que te va a llevar a ganar unas elecciones". Moreno Yagüe cree que "el debate no es si los representantes tenemos que estar dentro o fuera de las instituciones" sino que está "en si la gente puede o no entrar en las instituciones".

Por Podemos en Equipo, han hecho un llamamiento a la participación "solidaria y comprometida" para así "luchar por un Podemos que necesitamos, un Podemos con todos y para todos". Esta candidatura cree que la formación "ha fallado en el plano municipal" porque "sino estamos en los ayuntamientos no podemos gobernar España".

DESCENTRALIZACIÓN

Sobre la descentralización del partido, los representantes de todas las candidaturas han defendido la federalización del partido en distintos niveles. Así, Podemos en Movimiento y Recuperar la Ilusión han defendido la necesidad de dar más autonomía a los territorios a todos los niveles, para que tengan sus censos, decidan sus políticas de alianza, sus listas y tengan CIF y recursos propios.

Por Podemos para Todas, Monedero ha explicado que su apuesta es que mientras los territorios construyen su identidad "ayuden a construir la identidad del conjunto" porque defiende "el derecho a decidir pero no la independencia, ni la confederalidad".