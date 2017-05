Morales dice que el PSOE está institucionalmente centrado en resolver los "problemas" de la región y no en candidaturas

Etiquetas

El portavoz del PSOE extremeño, Miguel Ángel Morales, ha afirmado que su partido en la comunidad está "institucionalmente" centrado "solamente" en sostener al Gobierno de la comunidad y en "resolver" los "problemas" de los ciudadanos en la misma, y "no" en otras cuestiones como pudieran ser las candidaturas a liderar la formación en Extremadura.

A preguntas de los medios sobre la precandidatura de la diputada autonómica socialista Eva Pérez para optar a la Secretaría General del PSOE extremeño, en una rueda de prensa en Mérida, Morales ha recordado que "el PSOE tiene 138 años de historia" y que puede darse que "algún militante o alguna militante cuando piensa que está capacitada da un paso cuando lo entiende"

"En cualquier caso, desde el PSOE de Extremadura ahora no nos preocupa absolutamente nada de eso, porque estamos apoyando a la Junta de Extremadura, el PSOE sostiene al Gobierno de Extremadura, que ha ganado las elecciones hace dos años, que está trabajando para resolver problemas gravísimos de esta tierra, problemas de infraestructuras, el tema del tren, el tema del empleo", ha espetado.

En esta línea, ha apuntado que "esto (sostener al Gobierno de la región y trabajar por resolver los problemas de la comunidad) es lo que interesa a la Junta de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara y al PSOE de Extremadura", y ha añadido que "lo demás, cada cosa tiene su tiempo, y llegará cuando tenga que llegar". "Pero eso ahora ni nos ocupa ni nos preocupa", ha insistido a preguntas de los medios sobre la precandidatura de Eva Pérez.

"Nos ocupa y nos preocupa los problemas de los extremeños, resolver los problemas", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado "son un instrumento muy importante para resolverlos" (los problemas).

Asimismo, y tras señalar que "ha habido ya otros casos también ha habido alternativa en otros niveles", Morales ha reiterado que en la reunión de este lunes por parte de la Permanente del PSOE extremeño se han abordado "problemas" que "hay" en la región, como --ha dicho-- "presupuestos, el empleo"; y ha añadido que "lo demás son otras cuestiones".

Ha señalado, así, que la Permanente del PSOE regional "no" ha tratado la cuestión de la precandidatura de Eva Pérez a liderar el partido en la comunidad. "Eso no entra dentro de la agenda de una reunión de la Permanente del partido", ha dicho.

PRIMARIAS A NIVEL FEDERAL

También, sobre que Eva Pérez defiende que se escuche a la militancia, Morales ha dicho que él "no" escuchó "las declaraciones de ningún compañero, de ninguna compañera" y ha añadido que habrá que preguntar entonces a "los compañeras y las compañeras que hagan esas declaraciones por qué las hacen".

"Yo lo que conozco del partido ahora es que estamos inmersos en unas primarias a nivel federal, por cierto con una amplia participación, con muchísimos avales, donde la participación ha sido muy amplia en todas las CCAA", ha declarado, al tiempo que ha considerado que "esto quiere decir que es un partido vivo y esto es en lo que orgánicamente está inmerso el partido a nivel federal"; y que ha reiterado que "institucionalmente y en Extremadura" en el PSOE está "solamente centrados en el Gobierno de Extremadura", ha dicho.

Preguntado asimismo sobre si la candidatura de Eva Pérez pudiera estar avalada por el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha dicho que "no" tiene "ni idea absolutamente" de esta hipotética posibilidad.

"Orgánicamente el partido está un proceso de primarias nacionales, donde cada uno de manera libre ha avalado a quien le ha dado la gana, y ahora hay el voto el día 21, y el que gane o la que gane será el secretario general federal o la secretaria general federal... a partir de ahí lo demás no sé nada", ha concluido el portavoz regional del PSOE.

ENMIENDAS A LOS PGE

Por otra parte, sobre las enmiendas del Grupo Socialista en el Congreso al "nefasto y perjudicial" Presupuesto General del Estado (PGE) presentado por "Rajoy y el PP para Extremadura", y que, según ha dicho, se conocerán esta semana "en profundidad", Morales ha dicho que el contenido del mismo "es un auténtico acto de bandolerismo del Gobierno de España y de Rajoy para con Extremadura".

En este sentido, ha pedido que "todos los parlamentarios extremeños sean consecuentes con lo que defienden en Madrid y defiendan a Extremadura", de tal forma que "defiendan las enmiendas necesarias para que Extremadura sea tratada como todas las CCAA en los PGE" y que "cuando se aprueben definitivamente los PGE no sólo salgan beneficiadas tres comunidades autónomas". "Porque Rajoy parece que ha convertido en un mercadeo absoluto simplemente con el ánimo de mantenerse en la poltrona", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha exigido a Monago y el PP extremeño que "defienda los intereses de Extremadura y no los intereses de Rajoy y del Gobierno de España".

"En general hay un clamor social del agravio que Rajoy y el PP, el Gobierno del PP, hace con Extremadura con estos presupuestos", ha espetado Morales, quien cree que "lo más grave" es que el PP en la región "no" ha hecho "absolutamente nada" ante esta "agresión de Rajoy y del Gobierno de España para con Extremadura", salvo que "van a aplaudir y que están aplaudiendo los presupuestos de Rajoy".

Tras incidir en que el PSOE de Extremadura "no" quiere que "a ninguna comunidad autónoma de España se le quite nada", ha recalcado que exige para Extremadura "lo mismo que a las demás CCAA", y ha señalado que "no" entiende su partido "la bajada de pantalones de Rajoy con los nacionalismos nuevamente".

"Esto viene de lejos. El PP y esa connivencia con los nacionalismos excluyente viene lejos. Acuérdense cuando el presidente del Gobierno de aquel entonces hablaba catalán en la intimidad. Rajoy ha prometido más de 4.000 millones para Cataluña en temas fundamentales como el tema del tren y a Extremadura vienen escasos 200 millones con un tren del siglo XIX. Rajoy ha prometido casi 4.000 millones de euros al País Vasco para el tren de alta velocidad gran parte de ellos y Extremadura tiene 200 millones de euros escasos para un tren del siglo XIX", ha aseverado.

Según ha dicho, en el PSOE extremeño están "indignados" ante "estos agravios", tanto por la "actitud" del Gobierno de España como "porque hay parlamentarios extremeños y un PP con Monago al frente que aplauden estos agravio".

Se ha preguntado así "¿para cuándo Extremadura va a tener las inversiones necesarias para tener un tren acorde al siglo XXI cuando un clamor social, un pacto unánime de todos los partidos políticos, de los sindicatos, de los empresarios?"; y se ha preguntado también "¿cuándo Extremadura va a tener un plan de empleo especial?" para "intentar acabar con ese diferencial negativo de Extremadura".

De igual modo, ha exigido al PP extremeño que apruebe la propuesta del PSOE regional que se va a sustanciar a través de todos los ayuntamientos de la región "para que el superávit, los ahorros que tienen los ayuntamientos y las diputaciones puedan ser reinvertidas o invertidas en empleo".

ELECCIONES EN FRANCIA

Por otra parte, Miguel Ángel Morales ha transmitido la "satisfacción" del PSOE extremeño por los resultados de las elecciones a la presidencia de Francia porque "los franceses han parado en seco a la extrema derecha, a la xenofobia, el odio, la exclusión y han apostado decididamente por Europa, por lo que representa Europa, por lo que es Europa".

Además, ha considerado que el resultado de los comicios franceses "va a ser un acicate para la reforma importante, en estos momentos de zozobra con el Brexit, con dudas razonables que había por parte de la derecha o la extrema derecha sobre el futuro de Europa".

Así, ha indicado que en los comicios de Francia los ciudadanos de dicho país "de manera amplia quedaron claro: votar por que haya una Europa más solidaria, más justa, y más Europa en definitiva".