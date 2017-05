Moreno dice que mientras para Díaz y el PSOE "Andalucía es lugar de paso", el PP "está preparado para hacer historia"

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que para la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y para el PSOE, "Andalucía es un lugar meramente de paso" y la "utilizan como trampolín para coger impulso"; mientras que para el PP y para él "es nuestro destino" y la región les permite "coger impulso para todos los andaluces". Por eso, ha asegurado que los 'populares' "estamos preparados para hacer historia".

En la clausura del 12 Congreso Provincial del PP de Málaga, ha criticado que Díaz y el PSOE "han puesto Andalucía al servicio de sus propios intereses"; mientras que "el PP y Juanma Moreno estamos al servicio de Andalucía".

"Al PSOE y a la señora Díaz les aburre muchísimo Andalucía, para nosotros es nuestra ilusión, nuestro futuro y nuestra gran esperanza", ha indicado, por lo que ha pedido a los 'populares' que le ayuden "a hacer una nueva historia en Andalucía, a construir algo de lo que os vais a sentir orgullosos, a construir la Andalucía que los andaluces nos merecemos".

Moreno ha indicado que "tenemos una Presidencia vacante y lo vemos todos los días", con Díaz "el lunes fuera, el martes, porque había Consejo de Gobierno, vino a hacerse la foto y luego se fue de mitin; el miércoles fuera; ayer vino a hacer un duelo al sol con el señor Pedro Sánchez, hoy está fuera y mañana, fuera".

"Esto no es que ocurra una semana, es que llevamos meses con una presidenta que, no es que haya perdido el sur, es que ha perdido el norte, porque no sabe dónde está, lo que quiere o ambiciona, que se ha dejado arrastrar por su ambición personal", ha lamentado, reiterando que el paso "libre" que ha dado Díaz "no tiene vuelta atrás".

Al respecto, Moreno ha dicho que Díaz "ha faltado a un compromiso que tuvo en las pasadas elecciones autonómicas diciendo yo no me presentaré a las primarias porque ejerceré en Andalucía", insistiendo en que la comunidad "no puede ser un premio de consolación, los andaluces nos merecemos más".

Ha señalado que "como andaluz y como líder de la oposición no puedo ver que seamos líderes en paro o en aulas prefabricadas para los niños o que tengamos 3,6 millones de personas en riesgo de exclusión y que nuestra presidenta no le dedique ni un minuto". Ha criticado que Andalucía es la segunda comunidad "que menos invierte en infraestructuras", la que "menos invirtió en empleo en 2016" y que ha sido "maltratada desde el Gobierno andaluz".

"Me cabrea ver esta Andalucía, una tierra maravillosa que está llamada a ser la primera potencia económica y social de España, que esté gestionada por personas que no tienen interés, que no tienen ilusión, que no quieren un futuro mejor para nuestra tierra", ha apuntado el líder del PP-A.

Por eso, ha animado a los 'populares' a "cambiar Andalucía, vamos a poner el rumbo al progreso, a la economía y al empleo; podemos hacerlo y lo vamos a hacer", al tiempo que les ha instado a centrarse "desde mañana en ese objetivo para el que este partido lleva entrenando 40 años, tenemos los equipos, el talento y la fortaleza".

También ha aludido a la recuperación económica conseguida a nivel nacional por los gobiernos del PP, asegurando que, "aunque queda mucho por hacer, gracias al esfuerzo de muchos emprendedores, autónomos, gracias al esfuerzo social y de todos, hoy España es el país que más va a crecer el próximo año de todo occidente".