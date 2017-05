Moreno dice que Díaz ha iniciado un camino que "no tiene retorno" y que "no está peleando" por el aval de los andaluces

Etiquetas

"Que nadie piense que puede ir a unas primarias y si le salen mal, volver aquí como si no hubiese sucedido nada", ha asegurado ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de que ha iniciado un camino hacia la Secretaría general del PSOE "y ese camino no tiene retorno" y ha asegurado que mientras "pelea" por los avales en su partido "no está peleando por el principal aval que le falta, el de todos y cada uno de los andaluces para sacar adelante nuestra tierra".