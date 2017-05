Moreno (PP-A) cree que Díaz muestra "en el atril de las primarias" una "ilusión" que "ha perdido" por ser presidenta

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que no se puede ostentar este cargo "cuando dedica siete días de la semana a viajar por España para defender una ambición personal", y ha opinado que "ha perdido la ilusión" por dirigir esta comunidad, una "ilusión que sí tiene cuando sube al atril de las primarias" del PSOE.

Moreno ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el XIV Congreso Provincial que el PP de Granada celebra este sábado en el Palacio de Deportes de esta capital andaluza, donde el actual presidente provincial de la formación, Sebastián Pérez, revalidará su mandato tras convertirse en el único candidato en este cónclave.

El líder del PP andaluz se ha referido al "auténtico duelo al sol" vivido este viernes en Sevilla entre Susana Díaz y Pedro Sánchez en el marco de las primarias para liderar la Secretaría General del PSOE.

"Allí no se habló de futuro para Andalucía y España, sólo se descalificaron unos a otros en esa pelea interna", ha clamado Moreno, que si bien ha dicho no tener "nada que decir" en cuanto a las primarias de este partido, sí le ha advertido a Susana Díaz que "no se puede ser presidenta de la Junta cuando dedica los siete días de la semana a viajar por España para defender una ambición personal, mientras los andaluces padecen graves problemas" de desempleo, en el ámbito sanitario y en la educación.

Para Juanma Moreno, Díaz "ha perdido la ilusión por ser presidenta", y "por sacar adelante a los andaluces", algo que, según ha dicho, queda evidente en las sesiones de control; una ilusión que "sí tiene" --ha afirmado-- "cuando sube al atril" como candidata a la Secretaría General del PSOE.

No obstante, se ha mostrado convencido de que el socialismo "está acabando" y "toca a su fin", y ha llamado a los miembros de su partido a salir reforzados de los procesos congresuales que se están produciendo con un "objetivo común", "cambiar un gobierno que maltrata a los andaluces".

Ha reiterado que cuando sea presidente de la Junta el impuesto de sucesiones "pasará a la historia", pues "ya está bien --ha enfatizado-- que nos metan la mano en el bolsillo al sufrimiento y al trabajo de toda una vida" cuando ese dinero "además no sirve para mejorar Andalucía, sino para esa maquinaria política" dirigida a que "el PSOE gane las elecciones".

"Podemos hacer cosas y tenemos que hacer cosas, conectando con los problemas de los ciudadanos", ha agregado Moreno, que ha animado a su partido a "dejarse la piel" para conseguir el objetivo de cambiar el gobierno en Andalucía y con ello emprender una gestión que el PP ya ha "demostrado en España" de la mano de Mariano Rajoy, que, según ha defendido, "ha hecho la gran transformación de este país" y lo ha "levantado de la crisis".