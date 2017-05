Moreno (PP) dice que el congreso no se celebrará "si no va limpio" y se muestra dispuesto a ir a la Justicia

Etiquetas

El alcalde de Porcuna (Jaén) y candidato a la presidencia provincial del PP, Miguel Moreno, ha afirmado este martes que el congreso del 21 de mayo "no se va a celebrar si no va limpio", al tiempo que ha subrayado que está dispuesto a ir a la justicia para garantizar que así sea ante las "irregularidades" e "incumplimientos" que se vienen dando en el proceso congresual.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa en la que ha acusado al actual presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya, de ser el "autor intelectual de todas las tropelías que se están cometiendo" y en la que ha añadido que "todos los indicios" que tienen apuntan a "un pucherazo a las bravas" en el citado cónclave y que no van a consentir.

Se ha referido a cuestiones como que antes de convocarse formalmente tuvieran que pedir vía notario la relación de miembros de la Junta Directiva y el reglamento provincial del partido, cuando según el artículo 38.1 de los estatutos nacionales debían estar a disposición de cualquier militante y en la web. Ha agregado que en el momento de la convocatoria, en la Junta Directiva del pasado 3 de abril, "se incumplió el artículo 11.3 del reglamento de Andalucía" por el que pidió "la votación secreta" para realizar un congreso asambleario con un afiliado un voto y Fernández de Moya "se negó".

Además, en el caso de los avales en los que Moreno presentó "unos 2.700" y el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, 3.015, instó al presidente del comité organizador del congreso (COC), Javier Calvente, a contarlos después de que un miembro de la otra lista les comentara que "sólo tenía 2.000", pero "dijo que no se contaban y se destruían". ¿Cómo se presentan 3.015 avales y obtienes 2.200 votos", se ha preguntado no sin considerarlo "un tropelía más" de Calvente "en complicidad" con el presidente provincial.

También ha aludido a lo ocurrido en la votación de los afiliados el 27 de abril, "sobre todo en cinco mesas" y "la más grande en Mengíbar, donde entraron 51 personas y hubo 106 votos". Según sus cálculos, de haberse tenido en cuenta sus impugnaciones hubiera pasado como candidato único con una diferencia de 15,3 por ciento.

"Por tanto, esa irregularidad no se puede dejar pasar porque lo que hace de alguna manera es coger la senda que está intentado el señor Fernández de Moya, usurpar la voluntad de la militancia expresada libremente el día 21, que muchos de ellos (los compromisarios) han sido elegidos democráticamente, pero que el 20 por ciento no", ha manifestado para apuntar que "al menos 110" de los 180 natos han sido "elegidos libremente" por el presidente provincial "para un fin personal y ajenos al proceso democrático del congreso".

Al hilo y sin dejar los compromisarios, ha lamentado que aún no han podido acceder al listado para conocer quiénes podrán votar el 21 de mayo, como recoge el reglamento marco del partido y ello cuando temen que también haya podido haber irregularidades en este ámbito. Entre otras cosas, porque el artículo 14 de ese reglamento señala "ningún municipio sin estructura puede aportar compromisarios" y tienen "dudas" de que sea así.

Ha sumado que todas las modificaciones en la junta directiva (cuyos miembros son compromisarios natos) deben comunicarse a este órgano, pero cuentan con un certificado del secretario general, Miguel Ángel García Anguita, en el que se han detectado altas y bajas, de modo que "hay 32 que se quieren incorporar", así como el hecho de que "nadie que no sea afiliado" puede formar parte de ella "y hay tres o cuatro" personas que no lo son y la integran.

AGOTAR TODOS LOS RECURSOS

Así las cosas, Moreno ha asegurado que van a "agotar todos los recursos" que tienen al alcance, como denunciarlo ante el presidente del COC, aunque su imparcialidad está "en entredicho" al estar "actuando como le dice Fernández de Moya"; en el comité de derechos y garantías del PP-A, al que ya han acudido también; dirigirse "a la calle Génova", donde se ubica la dirección nacional, e incluso ir a la justicia ordinaria.

De hecho, tienen previsto presentar este miércoles una demanda en un juzgado de Primera Instancia en la que pedirían "medida cautelar de suspensión del congreso" si para entonces no tienen las propuestas desde la dirección regional del PP-A para tratar de alcanzar una candidatura única con la lista que encabeza el alcalde de Santisteban del Puerto.

Moreno ha hecho hincapié en que su apuesta es esa integración y, preguntado si en ella sería irrenunciable la presidencia provincial, ha contestado que pueden renunciar "a todo lo que sea razonable renunciar" para acto seguido cuestionarse si lo es que quien ganó la votación de afiliados del 27 de abril con casi el 57 por ciento de los votos no lidere el partido frente a quien obtuvo el 43 por ciento.

Al hilo, ha dicho esperar una propuesta "razonable" de la dirección regional para la que ha defendido que se analice por todos con "responsabilidad y generosidad", si bien temerse mucho que con "la actitud de la candidatura de Fernández de Moya", en referencia a la de Requena, no sea posible porque está en el "no es no".

ROMPER LA BARAJA

"Algo impropio de un señor que es secretario de Estado, que está dejando al mismo Gobierno en entredicho cuando de forma fraudulenta, por la fuerza, ha decidido que pasen dos cosas: o gana el señor Fernández de Moya o romperá la baraja porque hundirá el partido", ha declarado reconociendo estar "muy preocupado" por lo que ha calificado como "el momento más complicado" en el PP jiennense en los 35 años que lleva como afiliado.

Tras comentar que "parece mentira que una persona que tanto presume de que quiere el PP actúe de esta manera tan egoísta y tan poco generosa", le ha instado a que, si invoca el artículo 35, que "nos lo sabemos y el más básico como sistema de congreso para todos", que no se le olviden todos los demás de la normativa que rige la formación.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que "ese congreso no se va a celebrar si no va limpio, si no va con los compromisarios que estén legitimados". "Congreso día 21, sí. Artículo 35 del reglamento nacional, también. Pero limpio", ha recalcado no sin reconocer que están "decepcionados con todas las instancias del Partido Popular ahora mismo" al estar "huérfanos de padre y madre de todos" sin que les haya "ayudado nadie todavía" y sólo se han reunido "desde diferentes instancias para presionar y que retiremos la candidatura".