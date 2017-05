Moreno y Requena mantienen un encuentro "cordial" en el PP-A y quedan emplazados a nuevas reuniones

Etiquetas

Los candidatos a la presidencia provincial del PP de Jaén --los alcaldes de Porcuna y Santisteban del Puerto, Miguel Moreno y Juan Diego Requena, respectivamente-- han quedado emplazados a nuevas reuniones tras el encuentro "cordial" celebrado este jueves en Sevilla.

Ha sido el segundo que ambos mantienen en la sede regional del partido junto a la secretaria general del PP-A, Loles López, para seguir explorando la posibilidad de concurrir con una candidatura de integración que ponga fin al enfrentamiento entre las ambas y que éste se acabe traduciendo en una división en la provincia.

La reunión, que ha durado unas dos horas, se ha desarrollado en un ambiente "cordial y con el compromiso de nuevas reuniones en los próximos días", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Por su parte, el alcalde de Porcuna ha asegurado estar "más fuerte que nunca" y sin "miedo" a la votación de los compromisarios en el congreso del 21 de mayo, convencido de que la va "a ganar". Ha afirmado que hay "poco que avanzar o nada" del encuentro, en el que López ha abundado en que "va a redactar dos o tres propuestas" para que cada parte las estudie, pueda sugerir cualquier modificación, las devuelvan a la dirección regional y se vuelvan a dar cita "dentro de unos días para valorarlas".

Según ha añadido, "una vez más" se ha mostrado "de acuerdo" con ese planteamiento que entiende "razonable". "¿Estamos dispuestos a seguir hablando? Sí. ¿Al consenso?, también ¿A la integración?, también. Ahora, que se vea como debilidad nuestra para ir al congreso, por supuesto que no, porque estamos en condiciones de ganarlo más que nunca", ha manifestado.

Y es que, aunque ha reiterado su voluntad de lograr "una candidatura integradora" y su disposición "a valorarla sin problema" ya que de lo contrario "el partido se puede fraccionar de una manera irreparable", ha negado tajantemente que ello se pueda interpretar como que buscan "el consenso por miedo a ir a un congreso de compromisarios el día.

"Y no es así ni muchísimo menos", ha aseverado Moreno, quien ha agregado que deben plantear ya ese escenario de votación en el cónclave "y, además, con decisión y sin miedo ninguno", puesto que "lo mismo que se ha ganado en alcaldes, en municipios y en votos", se va "a ganar el congreso".

Tras apuntar que perder esa votación "no sería coherente" y no se entendería que "después de un 57 por ciento (en la votación directa de la militancia del 27 de abril) no se obtengan la mayoría de compromisarios", ha abogado por seguir trabajando "por que se refleje en la urna el día 21 el resultado de las urnas del 27 de abril".

"Estoy seguro porque los propios compromisarios, que en la inmensa mayoría quieren al PP y han trabajado por el PP, no van a ir a decir lo contrario de lo que dijeron los militantes en la urna", ha afirmado para preguntarse "para qué hemos hecho ir a votar a los militantes" entonces.

Por ello y tras recalcar que los compromisarios les "están dando su fuerza y confianza", ha incidido en que van "a ganar" el congreso y, además, con "el convencimiento de haber intentado el consenso, el acuerdo"; de manera que tanto la ciudadanía como la militancia y los órganos territoriales y nacionales del partido "están tomando nota de quién quiere una candidatura de integración y quién quiere un congreso totalmente dividido".