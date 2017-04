Moreno, candidato a presidir PP de Jaén, presenta recursos que "si se estiman" pueden convertirle en "único candidato"

Etiquetas

El alcalde de Porcuna (Jaén) y candidato a la presidencia provincial del PP, Miguel Moreno, ha anunciado este sábado la presentación por parte de su equipo de los "recursos correspondientes en tiempo y forma" por una serie de "incidencias" registradas en la votación celebrada el pasado jueves por parte de la militancia de cara al Congreso Provincial del PP, y que, "si se estiman", cree que podrían permitirle ser el "único candidato" en la cita de la que saldrá el sucesor de José Enrique Fernández de Moya al frente de los 'populares' jiennenses.

En una rueda de prensa convocada este mismo sábado ante la sede provincial del PP en Jaén, Moreno ha hablado de "cinco incidencias" en las citadas votaciones, y ha explicado que, "si se estiman" sus recursos, "totalmente argumentados y acreditados", lograría una diferencia de "15,30 puntos" sobre la candidatura que lidera el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, lo que le permitiría ser el "único candidato" a la presidencia del PP en el congreso fijado para el 21 de mayo, al lograr una diferencia de más de 15 puntos sobre el otro aspirante tras haber logrado más del 50 por ciento de los votos.

Entre las "incidencias" por las que ha presentado recursos, Moreno se ha referido a un caso ocurrido en la localidad de Mengíbar, donde "un interventor nuestro que fue designado en ese municipio no fue aceptado" con el argumento de que "no era afiliado", pese a que sí pudo participar en el Congreso regional que el PP-A celebró en marzo, donde "emitió su voto libremente", y para lo que previamente se pidió su acreditación a la dirección provincial del PP, que "aportó entonces el censo donde figura como afiliado", según ha indicado el alcalde de Porcuna.

Moreno ha añadido que dicho interventor "se quedó en la puerta" del colegio de Mengíbar donde se realizaba la votación para "contar a todos los que entraran para votar". Ha explicado que contabilizó un total de 51 votantes, si bien "después de varias horas sin aportar el acta de Mengíbar" desde el partido han dado un resultado de "106 votos a favor de Requena". "Entendemos que si en un local entran 51 personas no pueden salir 106 votos", ha razonado Moreno.

El alcalde de Porcuna también ha indicado que en Segura de la Sierra "nuestro interventor estuvo a la una del día, se fue a las dos sin que la mesa se constituyera y estuviera en funcionamiento", pero después "nos han presentado un acta con votos de esa mesa a favor de Requena".

Igualmente, "en Cambil no se constituyó la mesa por razones que desconocemos", y "en Iznatoraf nos dijeron que no había habido votación, que no se había constituido mesa", pero "hemos conseguido el acta" de la votación que sí se habría celebrado y que refleja "28 votos a favor" de Moreno y dos a favor de Requena, según el regidor de Porcuna.

Todo esto, ha insistido Moreno, elevaría a "15,30 puntos" la diferencia en votos de su candidatura sobre la de Requena, lo que le permitiría ser "candidato único" en el Congreso provincial, ha reiterado.

COMPROMISARIOS

Moreno ha insistido en negar que la candidatura del alcalde de Santisteban cuente con "500 compromisarios". "No entendemos cómo se puede querer engañar a la gente tan descaradamente", ha comentado el primer edil de Porcuna, que ha detallado que "solo hay 720 compromisarios electos y el resto son natos". "De los electos, la estimación que hacemos, siendo cautos, nos da 40 compromisarios más que a la candidatura de Requena", ha apuntado, para señalar que entre los 180 natos habría "100 a favor" del alcalde de Santisteban y 80 a su favor, por lo que "el cómputo general" --sumando los compromisarios electos y los natos-- "daría que habría más de 20 compromisarios a favor de nuestra candidatura", ha dicho Moreno, que se ha declarado "harto de mentiras" con las que se busca "engañar a los medios de comunicación".

Moreno ha emplazado a la comisión organizadora (COC) del XII Congreso del Partido Popular de Jaén, que preside Javier Calvente, a decir "cuanto antes" lo que tenga que decir sobre estos recursos, y ha advertido de que "si el martes no tenemos la fecha en que se va a reunir para resolver" los mismos, "pediremos la dimisión del presidente" del citado órgano porque "estamos notando muchas irregularidades debido a su poca objetividad, imparcialidad e independencia".

El candidato alcalde de Porcuna ha pedido a Calvente que "no se esconda detrás de nadie", y le ha acusado de actuar "de forma dictatorial, arbitraria y oscura".

Además, ha apuntado que coincide "en una cosa fundamental" con la dirección regional del PP-A. "Ellos están pidiendo una candidatura de integración, y coincidimos plenamente" en eso, ha indicado Moreno, que ha reivindicado la "mayoría absolutísima" lograda por su candidatura en la votación del pasado jueves, en la que logró el 55,93 por ciento de los votos (2.896 votos de los 5.177 emitidos) frente a los 2.271 (el 43,87 por ciento) conseguidos por el otro precandidato, el regidor de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena.

Moreno ha concluido asegurando que desde su equipo se piensa ser "generosos" para propiciar "una candidatura única de integración y un partido de integración, en el que todos tengamos voz y voto".