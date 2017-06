PSOE. NARBONA VE “INÉDITO” QUE SE INTEGRE A UN “RIVAL” EN LA EJECUTIVA

Etiquetas

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, destacó hoy como algo “inédito” en el partido que Pedro Sánchez cuente en la Ejecutiva con uno de los “rivales” con los que disputó las primarias, en referencia a Patxi López.A su llegada a Ferraz a la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Narbona indicó que el apoyo del 70% que recibió en el 39 Congreso Federal significa 20 puntos más que el apoyo que recibió de los militantes Pedro Sánchez como secretario general, pese a que se trata del respaldo más bajo de los últimos 20 años. No obstante, destacó que ha “habido gestos bastante inéditos”, ya que “en otras etapas del partido no recuerdo ninguna Ejecutiva Federal en la que se haya incorporado a uno de los rivales en la competición por primarias, como la incorporación de Patxi López, uno de los tres candidatos”. “No recuerdo nada parecido”, agregó.En esta línea, consideró también como integración que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que apoyó a Susana Díaz, vaya a presidir el Consejo de Política Federal. Precisamente, Patxi López afirmó que la Ejecutiva “nace con toda la legitimidad de una gran mayoría del PSOE, de los delegados, que representa al conjunto de la militancia”, pero “ahora el movimiento lo demostraremos hablando”.Para José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun y secretario ejecutivo de Dinamización de Agrupaciones Locales, subrayó que ese porcentaje es “algo fundamental para que no sea algo a la búlgara” y, por tanto, un dato “realista”.Por otra parte, preguntada la catalana Nuria Parlon, secretaria de Cohesión e Integración, a su llegada a Ferraz, negó que la plurinacionalidad vaya a ser un problema, mientras que Andrés Perelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos, dijo que se trata de “un tema que no asusta salvo cuando la derecha lo manipula”.Todos ellos destacaron la valía de Margarita Robles como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y restaron importancia a que no sea militante.