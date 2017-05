Nueva reunión de las candidaturas de Virginia Pérez y Bueno en torno a la aplicación del pacto

Etiquetas

Representantes de las candidaturas de Virginia Pérez y de Juan Bueno a la Presidencia del PP de Sevilla celebran este viernes una nueva reunión, sobre la puesta en práctica del pacto alcanzado entre ambos sectores, para que el XIV congreso provincial del partido, a celebrar el domingo, se resuelva en torno a una única lista y una única propuesta de organigrama.

La reunión, según las fuentes consultadas por Europa Pres, ha comenzado por la mañana con vistas a prolongarse y se trataría del tercer encuentro que celebran ambas partes, sobre cómo aplicar el pacto alcanzado para que el XIV congreso provincial del PP de Sevilla gire en torno a una sola lista, liderada por el aspirante que más votos obtuviese en la votación correspondiente a la primera vuelta del congreso, en este caso Virginia Pérez.

VOTACIÓN DECISIVA

En dicha primera votación, celebrada a finales de abril, los afiliados del PP sevillano previamente inscritos para ello debían escoger a los compromisarios electos que asistirán a este XIV congreso provincial, fijado para el domingo, y decidir ya entre la candidatura de Juan Bueno a la reelección como presidente y la opción alternativa de Virginia Pérez.

Aunque la votación de la segunda vuelta, fijada para el día del congreso con la participación de los 877 compromisarios elegidos en la primera vuelta, más los 219 delegados natos, habría de ser la definitiva para zanjar el cónclave, el citado acuerdo alcanzado entre ambas partes a instancias de la dirección del PP andaluz convertía a la votación de la primera vuelta en la elección directamente decisiva.

Porque ambas partes, en concreto, pactaron llegar a la votación final del domingo con una única candidatura integradora, liderada por aquel de los dos aspirantes que más apoyos obtuviese en la primera vuelta.

En paralelo, acordaron que la parte no vencedora propusiese una terna de posibles personas para ocupar la Secretaría General, al objeto de que la candidatura ganadora escogiese entre esas tres posibilidades. Igualmente, las diez vicesecretarías de área del nuevo comité ejecutivo provincial habrán de ser decididas por consenso entre ambas partes.

LAS RECLAMACIONES

El recuento de la mencionada votación se saldó con 2.610 votos a favor de Virginia Pérez y 2.586 apoyos a Juan Bueno, es decir con 24 votos de ventaja a favor de la primera. Frente a dicho recuento, el sector de Juan Bueno promovió una serie de reclamaciones, considerando que en el proceso electoral habrían mediado "irregularidades", especialmente en el caso de la votación correspondiente a la agrupación de Dos Hermanas.

En dicho municipio, el sector de Bueno cuenta con 104 militantes que habrían prestado juramento de haber votado al mismo, si bien en las urnas de dicha agrupación sólo fueron contabilizados 67 votos a favor de Bueno. Según estas reclamaciones, recogidas por Europa Press, en Dos Hermanas se daba la "circunstancia sospechosa" de que 37 electores habrían votado a favor de compromisarios partidarios de Juan Bueno, pero no figuraba su voto directo al mismo como candidato al cónclave.

No obstante, tales reclamaciones no prosperaron. El comité organizador del XIV congreso de PP remitió el caso de Dos Hermanas a los comités nacional y regional de Derechos y Garantías, al no figurar la incidencia en el acta de la mesa electoral nazarena, y después de que el Comité Nacional determinase que correspondía decidir al órgano regional, la reclamación fue desestimada. Incluso el sector de Bueno elevó de nuevo al asunto al Comité Nacional para que el mismo se pronunciase sobre el fondo de la reclamación, aunque el resultado ha sido el mismo.

En cualquier caso, ambas candidaturas celebran este viernes ya su tercera reunión, después de que en la anterior ya fuese analizado un nuevo "esquema" de la organización del partido, supuestamente proporcional al peso específico de cada una de las candidaturas, aunque sin abordar los nombres de las personas que habrían de ocupar cada puesto.