EL PSOE SACA PECHO DE SU LABOR DE OPOSICIÓN "ÚTIL" FRENTE A UN PODEMOS “DESAPARECIDO” POR SUS LUCHAS INTERNAS

- Dice que “el PSOE está dando más apoyo a Carmena que Iglesias, que últimamente ha querido poner en la almoneda de Vistalegre la Alcaldía". El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, sacó pecho este jueves de la labor de oposición que está realizando el partido en el Congreso porque con sus medidas han ayudado a 15 millones de personas. En rueda de prensa desde la sede federal, Jiménez destacó que en el PSOE no hacen como Podemos, partido del que dijo que como tiene "un proceso interno ha desaparecido de las instituciones”, sino que asumen la “obligación” y “responsabilidad” que tienen con la ciudadanía. De esta manera ensalzó el dirigente socialista la labor que el PSOE realiza en el Congreso de “oposición útil” con un trabajo orientado a “borrar los elementos más negativos de la agenda política del PP en sus años de mayoría absoluta”. Así destacó que el PSOE “pacta con la gente” y ayuda a resolver sus problemas. Jiménez compareció para hacer balance de esos primeros días e hizo un balance positivo de la acción del PSOE en la oposición que, a su juicio, se está respaldando con una recuperación electoral del partido, "lenta pero continuada", hasta el punto de que es el único partido que "mejora sus resultados".En este sentido, defendió que la actitud del PSOE sirve para cambiar las cosas frente a "inmovilismo" del PP y las “actitudes de hacer política desde la algarada y no desde la responsabilidad", en referencia a Podemos. Jiménez presentó un decálogo con los logros del PSOE en el que destacan la subida del salario mínimo interprofesional que pactó con el PP dentro de la negociación del techo de gasto y que afecta de manera directa a 600.000 trabajadores; la supresión de las reválidas que establecía la Lomce y que ha beneficiado a 2,6 millones de estudiantes; el acuerdo para el cobro de las cláusulas suelo que afecta a 3,3 millones de hipotecados; el acuerdo para la prohibición de los cortes de luz a familias vulnerables, dirigido a 6 millones de personas; y las medidas para la igualdad en las condiciones labores de los subcontratados.Tambíen la iniciativa legislativa popular (ILP), en trámite parlamentario, para el ingreso mínimo vital que puede mejorar la vida de 1,7 millones de personas, en los casi 700.000 hogares españoles sin ningún tipo de ingresos. Asimismo, citó el pacto de Estado contra la violencia de género, el impulso al sistema de garantía juvenil, el acuerdo para que las comunidades autónomas dispongan de 4.000 millones de euros adicionales para gastar en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios Sociales; y los 4,5 millones para que los ayuntamientos puedan aplicar políticas de empleo. CISA su juicio, esta acción tiene su reflejo en la “recuperación lenta pero sostenida en el tiempo” que está viviendo el PSOE en las encuestas “públicas y privadas”. “Euforia ninguna”, reconoció Jiménez, pero sí recuperación “en un momento en el que no hay tensión electoral”.Destacó que el CIS le otorgaba ayer una ligera recuperación respecto al barómetro de octubre y daba al PSOE el 18,6% en estimación de voto frente al 17% de octubre. “El único partido que mejora sus resultados”, subrayó.PGEPor otra parte, Jiménez subrayó que “no es negociable para nada ni con nada” la ILP sobre el Ingreso Mínimo Vital porque es un tema que van a “defender” con “toda nuestra fuerza y posibilidad en las Cortes”.A su juicio, lo que hay es el “miedo” en el Gobierno a una iniciativa con un “amplísimo respaldo popular”. “No vamos a negociar sobre esa cuestión, algo innegociable que hay que sacar adelante”, remachó.“No vamos a aprobar los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno”, añadió, y avanzó que ya están trabajando en la presentación de una enmienda a la totalidad. A este respecto, pidió al Ejecutivo que no haga chantaje y meta presión al PSOE porque existe una “mayoría conservadora” en las Cortes que le permitiría sacar adelante las cuentas públicas.CONTRA PODEMOSPor otra parte, preguntado por el acuerdo alcanzado por el PSOE de Madrid con Ahora Madrid para sacar adelante los presupuestos de la capital, Jiménez aprovechó para criticar que Pablo Iglesias ha "querido poner en el mercadillo de Vistalegre, como si fuese un mercadillo persa, la Alcaldía de esta ciudad", lo cual "debería llevarle a hacer una "reflexión" porque "esto no es precisamente nueva política".“El PSOE está dando más apoyo a Carmena que el propio Iglesias, que últimamente ha querido poner en la almoneda de Vistalegre la Alcaldía", dijo Jiménez sobre el ofrecimiento de Iglesias a Errejón de la candidatura a la Alcaldía de Madrid ante la disputa interna en Podemos. "Podemos marcar con nuestra impronta esos presupuestos y por eso los vamos a apoyar. Y habiendo pactado con Ahora Madrid, ¿qué van a decir ahora los telepredicadores de esa formación sobre la gran coalición?", preguntó con sorna Jiménez aludiendo a las críticas que reciben de la formación morada por sus pactos con el PP.