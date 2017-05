EL PSOE ORGANIZARÁ A PARTIR DE OCTUBRE UNA CONFERENCIA PARA MODIFICAR SUS ESTATUTOS

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto celebrar, no antes de octubre, una conferencia política en la que se adecuarán los estatutos al nuevo modelo de partido que pretende fijar tras el Congreso Federal de junio.En el cónclave socialista, según fuentes del partido, el equipo de Sánchez defenderá las enmiendas que han presentado a la ponencia marco y en las que hay varias iniciativas sobre el modelo de partido. De hecho, en la última de las 84 enmiendas presentadas, apuestan por añadir al final de la ponencia que “para adecuar los actuales estatutos y reglamentos del PSOE a estos criterios y principios –su programa-, se celebrará una Conferencia de Organización y Estatutos en el plazo máximo de un año”.Pero ante el calendario congresual en el que está inmerso ahora el PSOE iniciado con la elección del secretario general, no será posible celebrar esta conferencia antes de octubre. No obstante, en el Congreso Federal de junio se quieren fijar las ideas “principales” que recogía el proyecto de Sánchez sobre el reglamento interno, entre las que está la que señala que “la revocación o censura de un secretario general requerirá ser motivada y acordada por un mínimo del 51% de votos del Comité Federal u órgano equiparable a otro nivel territorial y deberá ser aprobada por la militancia en una consulta”. También la implantación del sistema de primarias abiertas para elecciones. De esta manera, los “candidatos a la Presidencia de los Gobiernos de España y Autonómicos, así como a las Alcaldías y la cabeza de lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante Primarias abiertas a todos los militantes y simpatizantes (estos previa inscripción), buscando la paridad en los cabezas de lista”. Por su parte, “la elección de candidatos y candidatas al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, Parlamentos de CCAA y Ayuntamientos (a partir de una determinada población) se realizará por el voto secreto y directo de los militantes y simpatizantes del ámbito territorial correspondiente mediante el procedimiento reglamentario que se establezca”, según aparece en las enmiendas de Sánchez.Además, está la propuesta que asumieron del proyecto de Patxi López y que indica que la “elección del Secretario General Federal, Autonómico, Provincial y de Agrupaciones, las Primarias se celebrarán a doble vuelta si se presentaran más de dos candidatos y pasarán a la segunda vuelta los dos primeros”.En la ponencia marco que encargó la Gestora, y que en la parte orgánica coordinó Mario Jiménez, se dejó abierto esta cuestión para que saliera en el propio Congreso el nuevo modelo que también se establecería en una posterior Conferencia.