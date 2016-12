Estados Unidos impone duras sanciones a Rusia por ciberataques en las elecciones

El presidente estadounidense Barack Obama anunció este jueves una serie de medidas contra Rusia por su presunta interferencia en la elección presidencial, incluyendo la expulsión de 35 agentes y el cierre de instalaciones rusas en suelo norteamericano.

Este es el comunicado oficial de la casa Blanca, según su cuenta de twitter:

Read the statement by @POTUS on U.S. actions in response to Russian malicious cyber activity and harassment:https://t.co/4IO178lrkWpic.twitter.com/nRBYmhyNVz