Obama se despide en una carta de los estadounidenses: "Gracias"

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha despedido este jueves de los norteamericanos con una carta en la que les da la "gracias" por haberle catapultado hacia la Casa Blanca y haberle acompañado en estos ocho años, al tiempo que les anima a seguir ejerciendo de "ciudadanos".

"Es tradición que el presidente saliente de Estados Unidos deje una carta en el Despacho Oval para el estadounidense electo que va a ocupar su lugar. Es una carta destinada a compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido y la pequeña sabiduría que podría ayudar a nuestro sucesor a llevar la gran responsabilidad que viene con el mayor cargo de nuestra tierra, con el liderazgo del mundo libre", ha explicado.

"Pero, antes de dejar mi nota al 45º presidente, quiere daros un último 'gracias' por el honor de servir como 44º presidente. Porque todo lo que he aprendido durante mi tiempo en el cargo lo he aprendido de vosotros. Me habéis hecho un mejor presidente y un mejor hombre", ha afirmado.

Obama ha indicado que el pueblo estadounidense ha sido su "fuente de bondad, resistencia y esperanza". "Os he visto en toda vuestra decencia, determinación, buen humor y amabilidad. En vuestros actos diarios como ciudadanos. He visto nuestro futuro abriéndose", ha enfatizado.

El aún inquilino de la Casa Blanca ha animado a los estadounidenses a "volcarse en el alegre trabajo de ser ciudadanos, no solo cuando hay una elección, no solo cuando nuestros intereses están en juego, sino durante toda la vida". "Estaré justo ahí, con vosotros, en cada paso del camino", ha prometido.

"Y cuando el arco del progreso parezca ralentizarse, recordad: Estados Unidos no es el proyecto de una sola persona. La palabra más poderosa de nuestra democracia es la palabra 'nosotros'. 'Nosotros, el pueblo'. 'Debemos sobreponernos'. Sí, podemos", ha concluido.