Odón Elorza dice que Patxi López "ya cansa un poco" con el discurso del "choque de trenes" en el PSOE

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha censurado este martes el "raca raca" del exlehendakari y candidato a las primarias del PSOE, Patxi López, con el "choque de trenes" entre el exsecretario general Pedro Sánchez y la presidenta andaluza, Susana Díaz, un discurso que juzga "tremendista". "Ya cansa un poco", ha dicho.

De esta forma ha respondido uno de los diputados afines a Sánchez al vídeo que López ha difundido y en el que se presenta como "solución" para evitar que se destroce el PSOE, recurriendo al clásico problema matemático de dos trenes que viajan en dirección contraria y en algún momento van a chocarse.

Elorza ha criticado que el exlehendari lleve ya unos cuantos meses "abusando" de un discurso "negativo" y "agorero" para justificar un proyecto, el suyo, que, a su juicio, "no da respuesta a los problemas reales del PSOE y de la sociedad española e internacional".

EL PROYECTO DE PATXI, EN VÍA MUERTA

"El proyecto de Patxi López se ha quedado, sobre todo tras la fase de avales, en vía muerta, y trata de insistir con ese raca raca del choque de trenes, que ya cansa un poco", ha manifestado el socialista vasco, para añadir que ese discurso "negativo" no aporta "nada" al proyecto socialista. Sólo sirve, ha insistido, para "justificar" la permanencia de su proyecto.

Según ha señalado, en los actos con la militancia en los que ha participado no ha visto ningún riesgo de "escisión, desaparición, rabia u odio". Y aunque ha admitido que las palabras del alcalde de Calasparra, José Vélez, no fueron "afortunadas", ha cuestionado que personas del entorno, en este caso, de Susana Díaz pidan cuentas a Pedro Sánchez.

En concreto se ha referido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien esta mañana ha señalado que a Sánchez le iría "bien" que solicitara a Vélez que pida disculpas por llamar "mafia" a la Gestora del PSOE. "Que le pida cuentas Abel Caballero, que ha dicho barbaridades de otros compañeros del PSOE o que lo haga Susana Díaz o Miguel Ángel Heredia, me parece que no es serio", ha indicado.

NO HAY QUE PONER EL GRITO EN EL CIELO

El exalcalde donostiarra ha reconocido que habría que evitar "no elevar el diapasón" y "suavizar el tono", si bien ha recalcado que hay que entender que haya "algo de pasión" en algunos actos. "No hay que poner el grito en el cielo, como algunos hacen, pero Caballero no es la persona más indicada para hacer este tipo de consideraciones", ha insistido.

Preguntado sobre los riesgos de los que se advierte desde los equipos de Sánchez y Díaz y desde dos de los bancos más importantes de Estados Unidos ante una victoria de Sánchez en las primarias, Elorza ha subrayado que existe una especie de "conspiración" de los poderes económicos, políticos e incluso mediáticos que quieren provocar "el voto del miedo".

Sin embargo, ha apuntado que ese proceder no hace más que "espolear" a la militancia del PSOE en favor del proyecto de capitanea Pedro Sánchez. "Pueden seguir diciendo este tipo de barbaridades y dibujando escenarios negros, pero propulsar el voto del miedo no va a conseguir el objetivo", ha concluido.