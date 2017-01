PATXI LÓPEZ: "LA CANDIDATURA DE SÁNCHEZ ES OTRA MÁS PARA QUE LA MILITANCIA DECIDA"

Etiquetas

Patxi López, candidato a secretario general del PSOE, aseguró este martes que la candidatura anunciada por Pedro Sánchez no servirá para polarizar, sino que "será otra candidatura más para que la militancia escuche, sea escuchada y decida, que es lo que tiene pasar en este proceso".López realizó este análisis antes de entrar en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, en donde comparecía la ministra Dolors Montserrat. Preguntado por las declaraciones realizadas ayer por Juan María Cornejo, que sin mencionar a Sánchez dijo que "basta ya de demagogia y engaños", López declinó entrar a valorarlas. "No voy a hacer valoraciones porque no quiero debates; en este proceso los socialistas tenemos que dar ejemplo de democracia, que es lo que es, y también de ideas y de compañerismo".Asimismo, agregó que no quiere hablar "de voto crítico ni de voto oficial. Son los militantes los que tienen que hablar y votar".Por último, confirmó que no ha hablado con Pedro Sánchez y que no le llamó cuando se enteró de que se presentaba a la Secretaría General del PSOE, como él.