PATXI LÓPEZ DICE QUE IGLESIAS ES EL “MEJOR ALIADO” DE RAJOY POR SU “POLÍTICA ESPECTÁCULO”

El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, criticó este lunes la moción de censura anunciada por Podemos y afirmó que Pablo Iglesias es el “mejor aliado” que tiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.López, en declaraciones a los periodistas antes de participar en Bilbao con motivo del Primero de Mayo, afirmó que por su “política espectáculo”, el secretario general de Podemos “no deja de ser el mejor aliado que tiene Mariano Rajoy”.En este sentido, señaló que “cada vez que ha habido un momento trascendental, Pablo Iglesias ha votado con el PP. Pablo Iglesias fue el que impidió que hubiera un Gobierno de cambio en este país y que no gobernara Mariano Rajoy".Por ello, cargó contra él ya que “con esta moción fantasma lo que hace es que no hablemos de la corrupción del PP sino de su propuesta y su ocurrencia”.Para el ex lehendakari, Iglesias es “muy poco creíble” porque “cuando tuvo oportunidad de que no hubiera un Gobierno de Mariano Rajoy, él voto en contra de esa posibilidad y no era un PP menos corrupto que el que existe hoy".En concreto, sobre la iniciativa, López subrayó que las mociones de censura "son una cosa muy seria, igual que la política". "Con qué candidato, con qué mayorías, ahora sí vale el voto de los ciudadanos, ahora sí vale un candidato socialista cuando antes no valía", se preguntó.Por todo ello, dejó claro que la política “espectáculo” está "bien para un ratito y para conseguir una foto" pero la política es "algo mucho más serio y el PSOE no nos vamos a dedicar a seguir a Pablo Iglesias".AVALESPor otra parte, preguntado por la recogida de avales para ser oficialmente candidato a las primarias del PSOE, López pidió no convertirlo en una “guerra de avales” porque estos apoyos no son más que un “filtro, para pasar un corte”.López abogó por buscar la “confianza de los militantes” para lograr su voto. Y a eso dijo se está dedicando al recorrer las agrupaciones y las Casas de Pueblo y manteniendo "conversaciones directas" con la militancia socialista, que quiere “unir al partido” en un proyecto de “izquierdas claro y nítido”.