PSOE. PATXI LÓPEZ PIDE QUE LOS AVALES SE FIRMEN CON BOLÍGRAFO AZUL Y LETRA CLARA

Etiquetas

- Pide recabar los avales antes del 27 de abril porque con el puente será “complicado localizar” a militantes. La candidatura del ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, a la Secretaría General del PSOE ha elaborado un manual para la recogida de avales en el que aclara a los voluntarios que recabaran estos apoyos varios aspectos para que sean considerados válidos. “Para mayor claridad, pide a tus compañeros que recojan los datos de los compañeros que avalan con bolígrafo de color azul, el negro podría parecer una fotocopia y así evitamos posibles incidencias”.Además del color, recuerdan que es “muy importante” comprobar que los datos “quedan bien claros”. Por ello, afirman que “cuando escribimos a mano rápido, muchas veces en lugar de cierta inestabilidad, no tenemos una caligrafía clara y es muy usual escribir las M y las H muy parecidas, los 4 y los 9, los 7 y los 1, etc. Por eso, “una buena comprobación de los datos del militante con él delante, nos evita trabajo posterior, e incluso la anulación de avales en el proceso de comprobación” , reitera el manual.Desde el equipo de López no quieren “tensar al partido” con la recogida de avales y apuestan por recoger los “imprescindibles” para formalizar su candidatura a la Secretaría General del PSOE. No obstante, para seguir en la carrera tienen que recabar más de 9.300 avales y se toman en serio este trámite. Están volcados en las redes sociales animando a que se avale al ex lehendakari y que se haga público este respaldo par visibilizar esa “mayoría silenciosa” que, según su equipo, apoya las ideas de Patxi López para el PSOE. Dentro del manual, también se recomienda a los militantes utilizar el “aval colectivo prioritariamente porque es más sencilla la recogida que a través del aval individual” y recuerdan que “varios avales de un mismo militante a un candidato cuenta sólo como un aval”. “Si un militante os dice que ya ha avalado en su agrupación o que lo ha enviado a la comisión organizadora, pedirle que firme también nuestro aval. Nos servirá para asegurarnos 100% que su aval llega a su destino”.La sede local del PSOE de Chamartín (Madrid) es el punto fijado por la candidatura de Patxi López para juntar todos los avales que recaben. Aunque pueden ir enviando, desde el equipo han fijado dos fechas de envío. Quieren que antes del jueves 27 de abril, se haga el envío del “objetivo de avales planteado de inicio” y, después, antes del martes 2 de mayo, “el resto de avales conseguidos”.“Las propuestas de envío son para organizarnos. Si hacéis más envíos no pasa nada, pero si es importante que nos quedemos con la fecha del día 27 de abril para cumplir el objetivo de avales recogidos, después llega el puente de mayo y será muy complicado localizar a los compañeros y compañeras”.López deberá recabar el 5% de los avales de la militancia para seguir en la carrera. La proclamación definitiva de candidatos es el 8 de mayo.