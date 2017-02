PATXI LÓPEZ CONFÍA EN QUE EL ACTO DE DÍAZ CON ALCALDES NO SEA “PROSELITISMO” SINO A FAVOR DEL PSOE

Etiquetas

- Dice que el líder del PSOE lo tiene que ser “a tiempo completo”. El aspirante a la Secretaría General del PSOE y diputado por Vizcaya, Patxi López, dijo este viernes en Fórum Europa que confía en que el acto del próximo día 11 de febrero de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con alcaldes socialistas, no sea “proselitismo” sino un evento “en favor del conjunto del PSOE”.En el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, López manifestó su expectativa de que ese acto que está organizando el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, “no se convoque para que Susana Díaz o cualquier otro haga anuncios" o que "sea proselitismo de otra cosa”. Espero, dijo, que sea como cualquier acto que se convoque “vaya en favor del conjunto” del PSOE. Cuestionado por si la lideresa de los socialistas andaluces va a optar por la Secretaría General del PSOE, dijo que cualquier candidatura debe ser una “decisión personal para un objetivo colectivo” y que, en concreto, será Susana “quien decida si se presenta o no”.López, diputado por Vizcaya y el único de los candidatos que por el momento tiene escaño en el Congreso, negó que sea un hándicap no ser diputado para liderar el PSOE porque “se puede hacer oposición en muchos sitios”.No obstante, sobre la posibilidad de que Díaz quiera compaginar la Presidencia de la Junta de Andalucía con el liderazgo del PSOE, López fue muy claro: “Poder se puede todo, pero creo que en las circunstancias actuales, el PSOE necesita un secretario general a tiempo completo”.Patxi López, también envió mensajes a Pedro Sánchez, él único que junto a él ya ha decido dar el paso para optar a la Secretaría General del PSOE. Dijo que “no voy a hacer una posición política del ‘no es no’, sino del sí es sí” y que lo “fundamental” ya no es rendir cuentas de pasado, porque hay “división” sino “cerrar la división y unir al partido”.Cuestionado sobre si cree que una victoria de Sánchez supondría ahondar en esa división del partido, López se limitó a apostar por la unidad y afirmó que “si Pedro es elegido secretario general, yo me pondré a su disposición”, porque, tras el Congreso deben ir “todos juntos y unidos detrás de un proyecto”.